Проект строительства продолжения Ириновского проспекта до Всеволожска возмутил граждан. Под угрозой — Ржевский лес

Проект, по которому собираются протягивать Ириновский проспект до Всеволожска, возмутил граждан. В социальных сетях и в жалобах они пишут, что нельзя допустить прокладку трассы в том виде, в котором его планирует комитет градостроительной политики Ленобласти.
Как передает 47news, будущая дорога проходит по местности, которая официально зарезервирована в схеме территориального планирования 47-го региона под особо охраняемую природную территорию «Ржевский лесопарк и Ковалевский лес». Ее должны создать с 2021 по 2035 годы.
При упоминании информации об автотрассе жители говорят о вреде природе и о якобы выгоде отдельных чиновников от реализации проекта.
Между тем местные власти уверены, что граждане ошибаются, а лес, за который они беспокоятся, не стоит защищать с таким усердием.
Глава совета депутатов Всеволожска Станислав Богдевич рассказал изданию, что слышит о проекте последние пятнадцать лет, уже в то время дороги в этом месте не хватало. Сегодня въезд и выезд из Всеволожска перегружен.
«Никаких проблем при прохождении не будет. В прошлом году мы открыли небольшую дорогу от деревни Ковалево до Всеволожска, где-то продолжение Ириновского проспекта пойдет прямо по ней, а где-то свернет, например не заденет кладбище. По-моему, все очень удачно складывается», — сказал он.
По словам Богдевича, сегодня у Ржевского лесопарка нет границ, поэтому нельзя говорить, что Ириновский проспект проектируют по нему. Он добавил, что нет и особой природы, за которую стоит волноваться.
О том, что не стоит мешать транспортному развитию локации, поведал и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.
«Эта история вообще не про лес. Честно говоря, и лесом-то назвать его можно с трудом. Надеюсь, в конечном счете здесь еще и трамвай пустят», — сказал он.
Директор ЛОГКУ «ООПТ Ленобласти» Федор Стулов подтвердил, что проект действительно пересекает планируемую ООПТ. Однако он отметил, что территория пока не создана.
«Сейчас можно говорить о запрете в зоне, планируемой ООПТ любой деятельности, которая приведет к ее созданию в дальнейшем. Но оснований полагать, что появление линейного объекта, то есть дороги, приведет к невозможности создать здесь ООПТ, нет. Даже если это будет четырехполосная трасса или даже шести», — сообщил он.
Стулов добавил, что чиновникам придется обосновать, почему шоссе должно проходить именно здесь, и доказать, что других вариантов для этого нет.