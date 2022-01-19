Проект строительства продолжения Ириновского проспекта до Всеволожска возмутил граждан. Под угрозой — Ржевский лес

Проект, по которому собираются протягивать Ириновский проспект до Всеволожска, возмутил граждан. В социальных сетях и в жалобах они пишут, что нельзя допустить прокладку трассы в том виде, в котором его планирует комитет градостроительной политики Ленобласти.

Как передает 47news, будущая дорога проходит по местности, которая официально зарезервирована в схеме территориального планирования 47-го региона под особо охраняемую природную территорию «Ржевский лесопарк и Ковалевский лес». Ее должны создать с 2021 по 2035 годы.



При упоминании информации об автотрассе жители говорят о вреде природе и о якобы выгоде отдельных чиновников от реализации проекта.

Между тем местные власти уверены, что граждане ошибаются, а лес, за который они беспокоятся, не стоит защищать с таким усердием.

Глава совета депутатов Всеволожска Станислав Богдевич рассказал изданию, что слышит о проекте последние пятнадцать лет, уже в то время дороги в этом месте не хватало. Сегодня въезд и выезд из Всеволожска перегружен.

«Никаких проблем при прохождении не будет. В прошлом году мы открыли небольшую дорогу от деревни Ковалево до Всеволожска, где-то продолжение Ириновского проспекта пойдет прямо по ней, а где-то свернет, например не заденет кладбище. По-моему, все очень удачно складывается», — сказал он.

По словам Богдевича, сегодня у Ржевского лесопарка нет границ, поэтому нельзя говорить, что Ириновский проспект проектируют по нему. Он добавил, что нет и особой природы, за которую стоит волноваться.

О том, что не стоит мешать транспортному развитию локации, поведал и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

