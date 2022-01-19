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После обвала во вторник Мосбиржа показала внушительный рост, отыграв значительную часть потерь

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Индекс Московской биржи 19 января вырос на 5,3%. Таким образом, резкое падение на 6,5% в предыдущий день было во многом нивелировано.

В среду в плюсе оказались все компании из топ-25 по объемам торгов за одним лишь исключением — «Тинькофф» (TCS) продолжил вчерашнее падение (-1,31%) на 18:00.

«Газпром» в среду подорожал после вчерашнего обвала на 5,6%, Сбербанк и ВТБ — на 3,8%. Последние два персонально упоминались в американском плане санкций на случай обострения украинского кризиса, так что во вторник на фоне массовых распродаж они и теряли чуть ли не больше всех.

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Комментарии (6)

ZOR
Увы это повлияет на благосостояние народных избранников - людей беззаветно любящих Родину зеленых бумаг?
Денеб
Настоящий обвал впереди..... Ежели путинские ястребы таки решат вторгнуться в Украину....
SKPTM
Сбер был 383 в ноябре
Сегодня Сбер 241

Это всё, что нужно знать о российском рынке за последние 3 месяца.

Биржа имеет отношение к реальной экономике. Впрочем, некоторые даже считают что деньги не имеют отношения к реальной экономике, типа того, что жожно жить и без денег, но это совсем уже фрики.
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