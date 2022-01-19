После обвала во вторник Мосбиржа показала внушительный рост, отыграв значительную часть потерь

Индекс Московской биржи 19 января вырос на 5,3%. Таким образом, резкое падение на 6,5% в предыдущий день было во многом нивелировано.



В среду в плюсе оказались все компании из топ-25 по объемам торгов за одним лишь исключением — «Тинькофф» (TCS) продолжил вчерашнее падение (-1,31%) на 18:00.



«Газпром» в среду подорожал после вчерашнего обвала на 5,6%, Сбербанк и ВТБ — на 3,8%. Последние два персонально упоминались в американском плане санкций на случай обострения украинского кризиса, так что во вторник на фоне массовых распродаж они и теряли чуть ли не больше всех.

