Чудо под Новый год. Фонд «География добра» меньше чем за месяц собрал 9 миллионов рублей для мальчика с «особенной» ножкой

В преддверии Новогодних праздников фонд «География добра» запустил благотворительную акцию по мотивам известной игры — «Секретный Санта». В ходе акции любой желающий мог стать Сантой для трёхлетнего подопечного фонда Гордея Чернецова и сделать пожертвование. Всего в акции приняли участие более 300 человек. А в канун Нового года произошло настоящее волшебство — один из благотворителей внёс недостающую часть суммы и таким образом помог полностью закрыть сбор. «Секретный Санта» пожелал остаться анонимом. Всего за 3 недели проведения акции удалось собрать более 9 миллионов рублей.

Чтобы помочь улыбчивому Гордею скорее отправиться на операцию, благотворительный фонд «География добра» запустил акцию «Секретный Санта» — социальный проект, позволяющий любому желающему сыграть в известную игру, внести пожертвование и принять участие в судьбе Гордея. Каждый участник акции стал «Секретным Сантой» для трёхлетнего малыша, а каждое пожертвование — подарком на его лечение.

Трёхлетний Гордей Чернецов из Пензы — обычный малыш с особенной ногой. Мальчик растёт, а его правая нога — нет. Сейчас она короче левой на 15 сантиметров. Когда Гордей станет взрослым мужчиной, разница составит более 30 сантиметров. В его особенной ноге не хватает косточек и неправильно сформированы суставы. На рентгеновском снимке вместо бедренной кости просвечивается хрящ, который можно повредить, неудачно спрыгнув с дивана на пол. И тогда Гордею уже никто не поможет. А сейчас шансы бегать на одинаковых ножках есть, и помочь в этом мальчику могут уникальная методика доктора Дрора Пейли и лечение в варшавской клинике.

Российские звёзды также приняли участие в акции. В своих социальных сетях историю маленького Гордея и его «особенной» ножки рассказали: радио- и телеведущий Тимур Соловьев, модель Оксана Воеводина, теле- и радиоведущая Светлана Зейналова.



Также партнёрами акции стали коммерческие компании и СМИ. Не остались в стороне и читатели «Фонтанки», сделав свой вклад в доброе дело.



С помощью акции организаторы надеялись собрать 9 190 090 рублей на лечение мальчика. В канун Нового года произошло чудо, говорят в благотворительном фонде, — была собрана вся необходимая сумма. Это удалось сделать менее чем за месяц. И семья Чернецовых встретила праздники со слезами счастья на глазах.



«Я искренне надеялась, что сбор на операцию для Гордея будет закрыт, но не верила, что это может произойти так быстро. Помню, как мне позвонили из фонда и сказали: «Ирина, если вы прямо сейчас стоите, то лучше сядьте, потому что у нас для вас очень волнительные и радостные новости!» И тут мне и рассказали, что сбор закрыт. В первый миг я никак не могла в это поверить, но потом появилась радость, а с ней и слезы счастья. Мы очень благодарны всей команде фонда, организаторам и партнерам акции. А ещё мы бесконечно благодарны всем добрым людям, которые приняли участие в судьбе моего сына. Мы счастливы, что чудо случилось и Санта для Гордея нашелся», — рассказывает Ирина, мама Гордея.

