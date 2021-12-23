«Секретный Санта» для маленького Гордея, или Как сделать новогоднее чудо

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Чтобы помочь улыбчивому Гордею скорее встать на обе ножки, Благотворительный фонд «География добра» запустил новогоднюю акцию «Секретный Санта» — социальный проект, позволяющий любому желающему сыграть в известную игру, внести пожертвование на странице акции и принять участие в судьбе мальчика. Каждый участник акции становится «Секретным Сантой» для трёхлетнего малыша, а каждое пожертвование — новогодним подарком на его лечение. Главная цель акции — собрать недостающие 8 752 590 рублей.

Обаятельный, энергичный, голубоглазый Гордей родился с редкой патологией — у него варусная деформация тазобедренного сустава, недоразвитие бедренной кости, отсутствие малоберцовой кости, правая ножка короче левой на 15 сантиметров. За 3 года жизни мальчик пережил много слёз и боли, прошёл через множество испытаний. Было и бесполезное лечение в родном городе, и неудачная операция в московской клинике. Но потом мама Гордея узнала про талантливого врача в Петербурге.



В Северной столице Гордей прошёл большой и важный этап лечения, включающий две операции: ступню «собрали» заново и зафиксировали в правильном положении. Спустя какое-то время петербургские специалисты сделали малышу протез. Благодаря этому Гордей смог сделать свои первые самостоятельные шаги, научился играть в футбол и плавать. «Питер — наш второй родной город», — говорит мама мальчика.

Только разница в длине ног остаётся огромной — 15 сантиметров. И передвигаться становится всё сложнее и сложнее, даже на протезе. А с возрастом эта разница будет только увеличиваться, и настанет момент, когда уже ничего нельзя будет исправить. Пока надежда на полное восстановление есть.

Помочь Гордею могут в клинике Paley European Institute (Варшава). Доктор Дрор Пейли является разработчиком методики superhip, единственной на весь мир, которая специализируется на восстановлении тазобедренных суставов. По прогнозам врачей, у Гордея есть все шансы стать полноценным и счастливым малышом. Но стоимость этой важной операции колоссальна — более 9 миллионов рублей. На сегодняшний день удалось собрать около 700 тысяч.

