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Накопилось. НЭО бросает в бой новые мусоровозы

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Транспортный парк «Невского экологического оператора» пополнили 26 новых мусоровозов. Как сообщила 19 января генеральный директор компании Екатерина Горшкова во время совещания с вице-губернатором Петербурга Валерием Пикалёвым, еще 30 машин должны прибыть в город в следующем месяце.

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Председатель комитета по природопользованию Александр Герман также сообщил, что, несмотря на принятые меры и снижение общего числа жалоб, от жителей продолжают поступать обращения по отдельным проблемным точкам. Увеличение числа мусоровозов, по словам Горшковой, позволит чаще вывозить мусор в таких районах и «не допустить повторения проблем с вывозом отходов в периоды пиковых нагрузок».

В НЭО отметили, что в городе ежедневно мусор вывозят 427 машин, а среди сотрудников проводится инструктаж, как действовать в тех случаях, когда проезд перегорожен или контейнерные площадки находятся на закрытой территории.

Ранее в комитете по природопользованию пообещали наладить плановый вывоз мусора в Петербурге до конца января.

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Комментарии (4)

SERGEY111
Т е они решили прямо на новогодние праздники сменить в мусорной сфере все и сразу - даже предыдущие водители и машины хотя бы на переходный период их не устроили и теперь в спешке ищут по закоулкам машины и обучают водятлов-чайников как им нужно ездить по городским дворам , зато пока ВВ поздравлял своих клиентов 31-го в 23.55. в квитанции уже не забыли врубить все цифирьки к оплате и по полной программе .
vic_5e4cd1938d1a8
"Хорошо", что ещё "минус" на улице. Если бы эта прелесть летом случилась ....
Компания "НЭО" победила на мусорном конкурсе катострофически не имея техники для работы, рассчитывая на суббодрядчика, который ранее со своей техникой худо-бедно справлялся. Какой-то "левый" конкурс, просто кто-то из чиновников решил перехватить бюджетные потоки, но бывший уборщик отказался быть суббодрядчиком и спутал все карты чиновникам ...
Гриб
Прикол.Как раз сегодня на Вознесенского видел такую машину и еще удивился
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