Накопилось. НЭО бросает в бой новые мусоровозы

Транспортный парк «Невского экологического оператора» пополнили 26 новых мусоровозов. Как сообщила 19 января генеральный директор компании Екатерина Горшкова во время совещания с вице-губернатором Петербурга Валерием Пикалёвым, еще 30 машин должны прибыть в город в следующем месяце.

Председатель комитета по природопользованию Александр Герман также сообщил, что, несмотря на принятые меры и снижение общего числа жалоб, от жителей продолжают поступать обращения по отдельным проблемным точкам. Увеличение числа мусоровозов, по словам Горшковой, позволит чаще вывозить мусор в таких районах и «не допустить повторения проблем с вывозом отходов в периоды пиковых нагрузок».

В НЭО отметили, что в городе ежедневно мусор вывозят 427 машин, а среди сотрудников проводится инструктаж, как действовать в тех случаях, когда проезд перегорожен или контейнерные площадки находятся на закрытой территории.



Ранее в комитете по природопользованию пообещали наладить плановый вывоз мусора в Петербурге до конца января.

