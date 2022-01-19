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Россиянин получил пожизненное за убийство женщины и ее сына. Они мешали его любви

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В Краснодарском крае вынесли приговор 33-летнему жителю, виновному в двойном убийстве и похищении паспорта. Об этом 19 января сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла на хуторе Чаплыгин. Мужчина хотел жить с сестрой погибшей, но та ему мешала, из-за чего между ними возникали конфликты. 15 сентября 2020 года в ходе очередной ссоры преступник убил 30-летнюю женщину и ее годовалого сына, оба получили больше 40 ножевых ранений.

Тело мальчика убийца спрятал в сарае. Из дома он украл паспорт родственницы своей жертвы и скрылся. Задержали его в тот же день.

Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению в колонии особого режима.

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