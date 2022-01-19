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В экономической полиции Петербурга взялись за коренных. Объясняем про обыски в УЭБ

Собственная безопасность полицейского главка явилась с проверкой в Управление экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Мероприятия наделали много шума, в том числе в федеральной прессе их назвали обыском. 19 января 47news объяснили, в чем разница и чем дело кончилось.

Осмотр-проверка прошла в кабинетах УЭБ накануне. Резонансной она стала, так как проходила на пике гонений в отношении руководства обоих управлений. Мероприятия коснулись всех, но, по словам участников событий, ревизоры особое внимание уделили конкретным сотрудникам. Все они оказались петербуржцами. Формальные нарушения в их работе в конце концов были найдены. 47news пишут о восьми сотрудниках, которые не прошли проверку. Все они пришли работать в УЭБ при старом петербургском руководстве. После служебной проверки они, скорее всего, будут уволены.

Новый год начался для петербургской полиции с кадровой чистки. Сначала уволили начальника УСБ Васильева, руководителя УЭБ Ульянова, его заместителя Смирнова, а потом за компанию расстались с еще одним заместителем Ульянова — Кузяевым, и руководителем знаковой оперативно-разыскной части Казаковым. Причем все вышеперечисленные — москвичи, пришедшие за начальником ГУ МВД Романом Плугиным. То есть обезглавленное УСБ пришло к обезглавленному УЭБ. Подробнее о чистке — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

Чекист007
Некорректный заголовок. Причём тут "корренные"?
perekuz
Мой предок Андрей Фёдорович служил в гвардии Петра I, его внук, Пётр Яковлевич в чине статского советника заведовал экономической частью Петербургской шпалерной мануфактуры. А откуда в полиции коренные?
VKuser360103521
Отличные новости, прям как бальзам на душу. Возьмите лучше студентов юрфаков их не профильных мвд академия и они статистику так поднимут, что в Москве эрекция произойдёт. Студенты юристы с гражданских факультетов хотят бороться с коррупцией и быть полезным обществу.... Так как у профильных мвд юристов уже после получения диплома профессиональная деформация и жажда наживы или компенсация комплексов.....
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