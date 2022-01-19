В экономической полиции Петербурга взялись за коренных. Объясняем про обыски в УЭБ

Мероприятия наделали много шума, в том числе в федеральной прессе их назвали обыском. 19 января 47news объяснили, в чем разница и чем дело кончилось.



Осмотр-проверка прошла в кабинетах УЭБ накануне. Резонансной она стала, так как проходила на пике гонений в отношении руководства обоих управлений. Мероприятия коснулись всех, но, по словам участников событий, ревизоры особое внимание уделили конкретным сотрудникам. Все они оказались петербуржцами. Формальные нарушения в их работе в конце концов были найдены. 47news пишут о восьми сотрудниках, которые не прошли проверку. Все они пришли работать в УЭБ при старом петербургском руководстве. После служебной проверки они, скорее всего, будут уволены.

