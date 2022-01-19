Мэр Новокузнецка назвал антиваксеров «средневековой теменью»

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов считает «средневековой теменью» отказ от вакцинации против COVID-19. Об этом он заявил 19 января в эфире программы «Утро с мэром» на НовоТВ.



«У меня есть достаточное количество знакомых и даже родственников, которые говорят, что это (прививка) зараза, и в меня вливают какую-то заразу. Это средневековая темень, и непросвещенные такие мысли посещают людей», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не нужно вводить какие-либо меры давления для ускорения вакцинации. По его мнению, людям необходимо разъяснять важность прививки от коронавируса и убеждать их пройти вакцинацию.

