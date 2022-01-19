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Мэр Новокузнецка назвал антиваксеров «средневековой теменью»

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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов считает «средневековой теменью» отказ от вакцинации против COVID-19. Об этом он заявил 19 января в эфире программы «Утро с мэром» на НовоТВ.

«У меня есть достаточное количество знакомых и даже родственников, которые говорят, что это (прививка) зараза, и в меня вливают какую-то заразу. Это средневековая темень, и непросвещенные такие мысли посещают людей», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не нужно вводить какие-либо меры давления для ускорения вакцинации. По его мнению, людям необходимо разъяснять важность прививки от коронавируса и убеждать их пройти вакцинацию.

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Комментарии (11)

Елень
Вы знаете, когда Вас нет, они про Вас таакое говорят... Вы знаете, когда меня нет, они могут меня даже бить.
chip1
Да хоть как назови, только отвали со своей подозрительной жижей!
266410437
Про Охоту на ведьм ничего хоть не говорил?
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