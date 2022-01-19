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Российские художники присоединили Шри-Ланку к Краснодарскому краю и повеселили Интернет

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Российские художники устроили пранк на Шри-Ланке: взяв один из уличных билбордов в качестве холста, они предложили подписчикам выбрать, что на нем изобразить. Победил вариант: «Добро пожаловать в Краснодарский край!»

Фотографию вывески среди пальм и мотороллеров в южной стране, а также сторис с видеозаписью художественного акта авторы — Сергей Овсейкин и инструктор по серфингу oldwave — 19 января выложили в инстаграме.

«Хочется отметить, что подобного плана стрит-арт-акции с вовлечением интернет-аудитории до этого прецедента не создавались, — написал Овсейкин. — Также важно то, что интерактив и юмор в нынешних реалиях абсолютно необходим!»

сторис instagram.com/zukclub

Подписчики троллинг оценили. «Теперь ланкийцы поднимут цены на жилье! Курортный сбор составит 30 рупий. И все побережье в дыму от шашлыка», — пошутил adv030. «Хачапури, шашлык, чурчхела», — развил тему isaev.art. «Хорошо у бабули летом», — размечтался mistergolova.

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Комментарии (1)

Artem_9
Новость просто бомба! Фонтанка как всегда на острие событий...!
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