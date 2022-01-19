Российские художники присоединили Шри-Ланку к Краснодарскому краю и повеселили Интернет

Российские художники устроили пранк на Шри-Ланке: взяв один из уличных билбордов в качестве холста, они предложили подписчикам выбрать, что на нем изобразить. Победил вариант: «Добро пожаловать в Краснодарский край!»



Фотографию вывески среди пальм и мотороллеров в южной стране, а также сторис с видеозаписью художественного акта авторы — Сергей Овсейкин и инструктор по серфингу oldwave — 19 января выложили в инстаграме.