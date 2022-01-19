«Девочка упала вместе со стулом». После конфликта в петербургской школе пятиклассницу увезли в больницу с разрывом почки

Двумя днями ранее на перемене в одном из кабинетов поссорились две пятиклассницы. Одна ученица толкнула другую в плечо, после чего «девочка упала вместе со стулом».



«В результате падения ребёнок получил травму. Учитель в сопровождении классного руководителя отвел пострадавшую в медицинский кабинет, где ей была оказана первая помощь, оповещены законные представители ребенка», — уточнили в администрации.



На следующий день 13-летнюю девочку госпитализировали. У пострадавшей диагностировали разрыв почки. Мать ребёнка заявляла, что девочку ударили стулом.

