«Девочка упала вместе со стулом». После конфликта в петербургской школе пятиклассницу увезли в больницу с разрывом почки

Двумя днями ранее на перемене в одном из кабинетов поссорились две пятиклассницы. Одна ученица толкнула другую в плечо, после чего «девочка упала вместе со стулом».
«В результате падения ребёнок получил травму. Учитель в сопровождении классного руководителя отвел пострадавшую в медицинский кабинет, где ей была оказана первая помощь, оповещены законные представители ребенка», — уточнили в администрации.
На следующий день 13-летнюю девочку госпитализировали. У пострадавшей диагностировали разрыв почки. Мать ребёнка заявляла, что девочку ударили стулом.
В школе создана комиссия по расследованию произошедшего. Также доследственную проверку начал Следственный комитет Петербурга.