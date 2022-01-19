FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

«Девочка упала вместе со стулом». После конфликта в петербургской школе пятиклассницу увезли в больницу с разрывом почки

Пятиклассница получила серьёзную травму на перемене в 580-й школе в Петербурге. Версию о том, что девочку ударили стулом, в администрации Приморского района не подтвердили. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе 19 января.

15
Печать

Двумя днями ранее на перемене в одном из кабинетов поссорились две пятиклассницы. Одна ученица толкнула другую в плечо, после чего «девочка упала вместе со стулом».

«В результате падения ребёнок получил травму. Учитель в сопровождении классного руководителя отвел пострадавшую в медицинский кабинет, где ей была оказана первая помощь, оповещены законные представители ребенка», — уточнили в администрации.

На следующий день 13-летнюю девочку госпитализировали. У пострадавшей диагностировали разрыв почки. Мать ребёнка заявляла, что девочку ударили стулом.

В школе создана комиссия по расследованию произошедшего. Также доследственную проверку начал Следственный комитет Петербурга.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

52525252
Отмороженная действительность,отмороженное поколение. Раньше смотрели мультики о чебурашке. Теперь как кого уничтожить и прочее. Непонятно кому в государстве надо,что бы поколение выросло жестокое и отмороженное.?
kagemusha
Разрыв почки - это точечный удар
Ser_N0771
13 лет и в 5 классе? а выпускаться она будет в 19 лет.... да это ж полный ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний