Депутатам в Петербурге усложняют доступ к услугам экспертов для разработки законопроектов

В петербургском парламенте депутаты потеряют право самостоятельно привлекать «платных» экспертов для разработки законопроектов. Теперь для этого необходимо получить «добро» от парламентских комитетов или комиссий. Соответствующее постановление Заксобрания депутаты приняли на заседании 19 января в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».



Документ внес на рассмотрение комитет по законодательству. Он вносит изменения в регламент работы ЗакСа.



Согласно действующему регламенту, любой депутат без согласования может получить средства на оплату работы экспертов для разработки законопроекта.

