Депутатам в Петербурге усложняют доступ к услугам экспертов для разработки законопроектов

В петербургском парламенте депутаты потеряют право самостоятельно привлекать «платных» экспертов для разработки законопроектов. Теперь для этого необходимо получить «добро» от парламентских комитетов или комиссий. Соответствующее постановление Заксобрания депутаты приняли на заседании 19 января в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».
Документ внес на рассмотрение комитет по законодательству. Он вносит изменения в регламент работы ЗакСа.
Согласно действующему регламенту, любой депутат без согласования может получить средства на оплату работы экспертов для разработки законопроекта.
После принятия постановления финансирование законопроектной работы возможно, только если это сочтут необходимым бюджетной-финансовый комитет, комитет по законодательству, либо профильные парламентские комиссии. В любой из них депутаты от партии «Единая Россия» составляют большинство, соответственно, оппозиция без их согласия денег на экспертов не получит. На это обратил внимание глава фракции «Яблока» Александр Шишлов.
Коммунист Александр Рассудов назвал документ «сырым» и обратил внимание, что инициатива не прописывает никаких критериев, на основании которых комиссии будут выносить решения от отказе выделения финансирования законопроектных работ.
Справаросс Михаил Амосов констатировал, что предложенное изменение — это «укрепление негодного стиля» работы парламента и предположил, что это приведет к усилению контроля работы Мариинского дворца партией «Единая Россия». И что таким образом парламент вместе с водой выплескивает и ребенка.
Общий бюджет на эти цели в 2022 году составляет более 50 млн рублей. Депутат от «Яблока» Борис Вишневский пояснил, что сейчас, пока изменения не вступят в силу, каждый депутат мог получить на законопроектную работу 164 тысячи рублей в квартал.