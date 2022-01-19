FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

Сотовые операторы повысят стоимость архивных тарифов

5
Печать

«Вымпелком» («Билайн») вслед за МТС поднимет стоимость архивных тарифов на 10%. С февраля повысить цены также планирует «Мегафон», а затем — Tele2. Об этом 19 января сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники на рынке связи.

По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, в 2022 году операторы поднимут цены в совокупности на 10–12%. В подорожание будут закладываться рост инфляции, объема мобильного трафика, в том числе за счет просмотров видео, стоимость электроэнергии и регуляторные требования.

Ранее МТС уже предупредила абонентов об увеличении стоимости тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг. Как пояснили в компании, это связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, подорожанием электроэнергии и услуг внешних подрядчиков.

В «Вымпелкоме» изданию подтвердили, что планируют изменить цены части архивных тарифов. Абонентов предупредят об этом заранее и дадут возможность выбрать между дополнительными бонусами и сменой тарифа.

Стоимость архивных тарифов разная, поскольку люди подключались к ним в разное время. Операторам они часто невыгодны из-за издержек и малочисленной абонентской базы. Компании поднимают цены, чтобы подтянуть их к актуальным предложениям. Так они стимулируют клиентов переходить на новые тарифы.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

vic_5e4cd1938d1a8
Уже трижды повышали цены на мой архивный тариф. Несколько раз в год звонят и буквально, уламыаают перейти на другие тарифы. Сулят какие-то нереальные количества минут и гигабайт, но за несколько бОльшую плату. А мне не надо столько минут и гб. Даже с подорожаниями мой архивный тариф обходится дешевле.
Последний аргумент у менеджера телефонного оператора был такой: "вам, что, жалко 70 рублей?".
Sonata
Предупреждали же, что с введением "Закона Яровой" расходы операторов существенно возрастут. Они постарались проводить повышения стоимости "услуг" постепенно.
Mimic
Посчитал - за год цена моего тарифного плана выросла почти на 40%. Вот вам и 8% или сколько там инфляции.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний