Сотовые операторы повысят стоимость архивных тарифов

«Вымпелком» («Билайн») вслед за МТС поднимет стоимость архивных тарифов на 10%. С февраля повысить цены также планирует «Мегафон», а затем — Tele2. Об этом 19 января сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники на рынке связи.
По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, в 2022 году операторы поднимут цены в совокупности на 10–12%. В подорожание будут закладываться рост инфляции, объема мобильного трафика, в том числе за счет просмотров видео, стоимость электроэнергии и регуляторные требования.
Ранее МТС уже предупредила абонентов об увеличении стоимости тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг. Как пояснили в компании, это связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, подорожанием электроэнергии и услуг внешних подрядчиков.
В «Вымпелкоме» изданию подтвердили, что планируют изменить цены части архивных тарифов. Абонентов предупредят об этом заранее и дадут возможность выбрать между дополнительными бонусами и сменой тарифа.
Стоимость архивных тарифов разная, поскольку люди подключались к ним в разное время. Операторам они часто невыгодны из-за издержек и малочисленной абонентской базы. Компании поднимают цены, чтобы подтянуть их к актуальным предложениям. Так они стимулируют клиентов переходить на новые тарифы.