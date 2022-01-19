Сотовые операторы повысят стоимость архивных тарифов

«Вымпелком» («Билайн») вслед за МТС поднимет стоимость архивных тарифов на 10%. С февраля повысить цены также планирует «Мегафон», а затем — Tele2. Об этом 19 января сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники на рынке связи.



По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, в 2022 году операторы поднимут цены в совокупности на 10–12%. В подорожание будут закладываться рост инфляции, объема мобильного трафика, в том числе за счет просмотров видео, стоимость электроэнергии и регуляторные требования.

