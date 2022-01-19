Китайский агрегатор такси Didi сокращает сотрудников в России. До Петербурга сервис так и не добрался

Собеседники издания, близкие к двум игрокам на рынке такси, сообщили, что часть бывших сотрудников Didi пыталась устроиться на работу к агрегаторам-конкурентам. В российском представительстве компании РБК не прокомментировали эту информацию, отметив лишь, что сервис продолжает работать почти в 40 городах.

Китайский агрегатор такси Didi сокращает численность сотрудников центрального офиса в России. Об этом 19 января сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке такси. По словам одного из них, компания в конце прошлого года сократила до 90 % персонала.

ООО «ДИДИ Мобилити Рус» было зарегистрировано в России в конце 2019 года. Сервис начал работу в ноябре 2020 года. По данным на 31 декабря 2020 года, среднесписочная численность сотрудников фирмы составляла 15 человек.



Первым регионом присутствия Didi стала Казань. В дальнейшем агрегатор охватил 37 регионов и хотел увеличить их количество до 100. Он присматривался к Москве и Петербургу, но так и не вышел на рынок двух столиц.



Среди возможных причин сокращений в России издание называет проблемы материнской компании DiDi. Летом 2021 года она провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и привлекала 4,4 млрд долл. Одна американская депозитарная расписка была оценена в 14 долл., а вся компания — в 73 млрд долл.



Китайские власти выступали против размещения на американской бирже, опасаясь, что власти США получат доступ к данным пользователей. На родине компанию обвинили в нарушении закона о сборе данных клиентов и потребовали удалить 25 мобильных приложений из магазинов, а также инициировали антимонопольное расследование.

