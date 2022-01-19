Ежегодно ЗакС будет проверять, как депутаты выполняют наказы избирателей

В петербургском парламенте ежегодно будет проводиться «аудит» — проверка того, как депутаты выполняют наказы избирателей. Об этом 19 января во время брифинга в Мариинском дворце рассказал спикер Заксобрания Александр Бельский.



«В разрезе года будем смотреть, как они выполняются», — сказал глава парламента.



Он подтвердил, что фракции должны публиковать сами наказы в открытом доступе.



Напомним, в предыдущем созыве депутаты приняли закон о наказах избирателей. В августе 2021 года он вступил в силу. Предполагается, что за время, пока нынешние депутаты являлись кандидатами в члены парламента, они получали наказы от своих избирателей. Они должны были подаваться с указанием ФИО избирателя в письменной форме.

