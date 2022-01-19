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Ежегодно ЗакС будет проверять, как депутаты выполняют наказы избирателей

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В петербургском парламенте ежегодно будет проводиться «аудит» — проверка того, как депутаты выполняют наказы избирателей. Об этом 19 января во время брифинга в Мариинском дворце рассказал спикер Заксобрания Александр Бельский.

«В разрезе года будем смотреть, как они выполняются», — сказал глава парламента.

Он подтвердил, что фракции должны публиковать сами наказы в открытом доступе.

Напомним, в предыдущем созыве депутаты приняли закон о наказах избирателей. В августе 2021 года он вступил в силу. Предполагается, что за время, пока нынешние депутаты являлись кандидатами в члены парламента, они получали наказы от своих избирателей. Они должны были подаваться с указанием ФИО избирателя в письменной форме.

Те счастливцы, которые избрались в Заксобрание, должны обобщить полученные ими пожелания, составить перечни наказов и представить документ в парламент в течение 2 месяцев со дня их избрания для последующего рассмотрения.

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Комментарии (10)

Урус-Баши
Кто же им давал наказы? У меня один наказ: ноги в руки и ... Давайте, вперёд. Впрочем, я не их избиратель.
ДуремарСПб.
Хорошо что списки этих деятелей есть,все не сбегут к деньгам за бугор,большая часть отправится на зоны.
dedmoroz_5e4d8827384c2
почему раз в год? а не раз в 5 лет?
когда можно онлайн уличное табло с сопряжением с табло в зале и на сайте, технологии позволяют быть впереди планеты всей ...
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