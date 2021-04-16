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В Петербурге парламентская комиссия поддержала законопроект о наказах избирателей

Наказы избирателей депутатов Заксобрания Петербурга могут стать обязательными для рассмотрения парламентом

Парламентская комиссия по законодательству на заседании 16 апреля поддержала законопроект о предвыборных наказах избирателей. Заксобранию было рекомендовано принять инициативу в первом чтении.

Инициативу разработала фракция «Единой России». Законопроект подразумевает, что наказы петербуржцев станут новой формой участия граждан в управлении делами государства. В рамках предвыборной кампании кандидаты в депутаты Заксобрания проводят встречи с избирателями, в ходе которых последние озвучивают просьбы об изменении законодательства.

Законопроект предлагает установить порядок работы с такими обращениями, если кандидат по итогам выборов стал депутатом.

Предполагается, что наказы должны вноситься в письменной форме с указанием ФИО и адреса места жительства избирателя. Народные избранники, в свою очередь, обобщают полученные наказы и будут обязаны представить их в парламент не позднее двух месяцев с момента своего избрания.

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Комментарии (1)

Alex000
Сначала прочитал "о наказании избирателей"...
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