В Петербурге парламентская комиссия поддержала законопроект о наказах избирателей

Парламентская комиссия по законодательству на заседании 16 апреля поддержала законопроект о предвыборных наказах избирателей. Заксобранию было рекомендовано принять инициативу в первом чтении.
Инициативу разработала фракция «Единой России». Законопроект подразумевает, что наказы петербуржцев станут новой формой участия граждан в управлении делами государства. В рамках предвыборной кампании кандидаты в депутаты Заксобрания проводят встречи с избирателями, в ходе которых последние озвучивают просьбы об изменении законодательства.
Законопроект предлагает установить порядок работы с такими обращениями, если кандидат по итогам выборов стал депутатом.
Предполагается, что наказы должны вноситься в письменной форме с указанием ФИО и адреса места жительства избирателя. Народные избранники, в свою очередь, обобщают полученные наказы и будут обязаны представить их в парламент не позднее двух месяцев с момента своего избрания.