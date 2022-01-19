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Кабо-Верде осталось без посла. Поклонская передумала ехать на острова Зеленого Мыса

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Наталья Поклонская отказалась возглавить российскую дипмиссию в Кабо-Верде.

«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, поэтому её отъезд послом в Кабо-Верде не состоится», — сообщает 19 января РИА Новости.

В МИД РФ подтвердили информацию о том, что бывший прокурор Крыма не поедет на острова Зеленого Мыса.

Ранее Поклонская опубликовала свое первое фото в дипломатическом мундире.

Информация о новой должности для Поклонской появилась еще в августе. СМИ со ссылкой на источники в Госдуме заявили, что документы об отправке в Западную Африку уже готовы.

Республика Кабо-Верде (или Республика Зеленого Мыса) — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса — это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тыс. человек. В прошлом году Россия и Кабо-Верде отметили 45-летие дипломатических отношений.

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Комментарии (25)

266332656
Вот совсем не удивлена. Не известно кто и во что там играет, позже видно будет.
Adriana_Celentana
Она посмотрела фотки из репортажа Варламова и поняла, что перепутала с Канарами.
f0ntan
Пусть прокурор занимается работой в прокуратуре. А послом работает квалифицированный дипломат. А то любят назначать чиновниками сотрудников не по специальности. А чего не назначили послом туда слесаря или экономиста?
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