Кабо-Верде осталось без посла. Поклонская передумала ехать на острова Зеленого Мыса

Наталья Поклонская отказалась возглавить российскую дипмиссию в Кабо-Верде.
«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, поэтому её отъезд послом в Кабо-Верде не состоится», — сообщает 19 января РИА Новости.
В МИД РФ подтвердили информацию о том, что бывший прокурор Крыма не поедет на острова Зеленого Мыса.
Ранее Поклонская опубликовала свое первое фото в дипломатическом мундире.
Информация о новой должности для Поклонской появилась еще в августе. СМИ со ссылкой на источники в Госдуме заявили, что документы об отправке в Западную Африку уже готовы.
Республика Кабо-Верде (или Республика Зеленого Мыса) — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса — это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тыс. человек. В прошлом году Россия и Кабо-Верде отметили 45-летие дипломатических отношений.