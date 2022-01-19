Кабо-Верде осталось без посла. Поклонская передумала ехать на острова Зеленого Мыса

Наталья Поклонская отказалась возглавить российскую дипмиссию в Кабо-Верде.



«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, поэтому её отъезд послом в Кабо-Верде не состоится», — сообщает 19 января РИА Новости.



В МИД РФ подтвердили информацию о том, что бывший прокурор Крыма не поедет на острова Зеленого Мыса.



Ранее Поклонская опубликовала свое первое фото в дипломатическом мундире.



Информация о новой должности для Поклонской появилась еще в августе. СМИ со ссылкой на источники в Госдуме заявили, что документы об отправке в Западную Африку уже готовы.

