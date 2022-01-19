«Представитель ФСБ» за три дня разговорил начальницу из поликлиники в Петербурге на 9 миллионов

Как стало известно «Фонтанке» 19 января, заявление о мошенничестве от 56-летней жительницы Калининского района города в полиции приняли накануне. Три дня на прошлой неделе она посвятила своей финансовой безопасности, которую взялся обеспечить сотрудник ФСБ.



По крайней мере, сама женщина была уверена, что ведёт телефонные беседы именно с представителем этой службы. Собеседник рассказывал о хакерских атаках, пугал использованием паспортных данных и в итоге убедил оформить кредит.



Женщина послушно выполнила все указания, несколькими переводами отправила в никуда немногим более 9 миллионов рублей и только после этого опомнилась. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

