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«Представитель ФСБ» за три дня разговорил начальницу из поликлиники в Петербурге на 9 миллионов

Сотрудница медучреждения в Приморском районе Петербурга после нескольких телефонных разговоров выдала мошенникам 9 миллионов. Гипнотическую силу голоса в трубке усилила аббревиатура ФСБ.

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Как стало известно «Фонтанке» 19 января, заявление о мошенничестве от 56-летней жительницы Калининского района города в полиции приняли накануне. Три дня на прошлой неделе она посвятила своей финансовой безопасности, которую взялся обеспечить сотрудник ФСБ.

По крайней мере, сама женщина была уверена, что ведёт телефонные беседы именно с представителем этой службы. Собеседник рассказывал о хакерских атаках, пугал использованием паспортных данных и в итоге убедил оформить кредит.

Женщина послушно выполнила все указания, несколькими переводами отправила в никуда немногим более 9 миллионов рублей и только после этого опомнилась. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Девять миллионов рублей — не предел для аферистов, которые названивают с байками о хакерских атаках на счета. Коммерческий директор фирмы, поверив собеседнику, перевела 12 миллионов рублей.

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Комментарии (12)

Инкогнито2021
рыло в пушку у начальницы
AndrewBarsik
В подобных новостях всегда удивляет диссонанс между высоким уровнем финансового благосостояния жертв и низким уровнем критичности их мышления.
olla
как ей дали кредит на 9 миллионов? что за бред?
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