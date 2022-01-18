Открыли денежную чакру. Звонки по одному номеру в Петербурге за месяц принесли мошенникам 12 млн

Коммерческий директор фирмы из Петербурга сделала мошенников рублёвыми миллионерами и повторила это ещё с десяток раз. Аферисты на протяжении месяца разыгрывали для неё телефонный спектакль «спасите ваши деньги».



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 18 января, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено накануне. По данным «Фонтанки», в его основе заявление 31-летней жительницы Кременчугской улицы, которая работает коммерческим директором компании по производству двигателей.

