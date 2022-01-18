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Открыли денежную чакру. Звонки по одному номеру в Петербурге за месяц принесли мошенникам 12 млн

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Коммерческий директор фирмы из Петербурга сделала мошенников рублёвыми миллионерами и повторила это ещё с десяток раз. Аферисты на протяжении месяца разыгрывали для неё телефонный спектакль «спасите ваши деньги».

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 18 января, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено накануне. По данным «Фонтанки», в его основе заявление 31-летней жительницы Кременчугской улицы, которая работает коммерческим директором компании по производству двигателей.

На первый звонок с незнакомого номера она ответила 15 декабря и имела неосторожность увлечься беседой с сотрудником «службы безопасности банка». Тот напугал попыткой хакеров снять деньги с её счёта, успокоил тем, что атака успешно отражена, и тут же предложил способ сохранить накопления.

Цифры якобы безопасного счёта, на который нужно переводить деньги, женщине диктовали не один раз и с разных номеров. В течение месяца она послушно отправила неизвестным без малого 12 миллионов рублей. Осознание ошибки пришло под конец новогодних праздников, 8 января в полиции принимали заявление.

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Комментарии (15)

Карабас Барабас
Я бы на месте полицаев её на "пряжку" отвёз, зачем этот бред регистрировать. А то такие заявы каждый детсадовец строчить начнёт.
podpts178
мне кажется это какой-то схематоз, ну не может человек в здравом уме многократно такую дичь исполнять...
AGP
Деменция стремительно молодеет.
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