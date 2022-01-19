FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

Суд запретил ролик в YouTube за «внедрение в повседневную жизнь стиля общения криминального мира»

3
Печать

В Петербурге суд рассмотрел административное дело по иску прокурора о запрещении одного из видео в YouTube. «В защиту интересов неопределенного круга лиц» прокурор призвал отнести ролик к «информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».

Как сообщает 19 января объединённая пресс-служба судов, прокуратура вгляделась в размещённый в YouTube ролик, посвящённый тому, как автоугонщики «воруют ваши машины». Проверяющие сочли, что он пропагандирует «криминальный образ жизни, аморальное поведение и вовлечение несовершеннолетних граждан и молодежи в совершение правонарушений».

«В результате проведенной проверки был установлен факт распространения в Интернете информации, содержащей пропаганду противоправного поведения, ориентированную на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и «законов» криминального мира», — отмечается в сообщении.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования истца.

«Владельцем сайта является лицо, зарегистрированное за пределами Российской Федерации. Установить конкретного владельца, зарегистрировавшего 04.09.2017 Youtube-канал «ТОК», разместившего вышеуказанный видеоматериал, не представилось возможным. Доступ к видео доступен всем желающим», — отмечается в сообщении.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Москва 2041
Спасибо за хорошую рекламу ролика!
тов
Ролик портил бизнес?

Там что были дельные советы как машину защитить от угона?

И это не понравилось погонам-крышевателям угонщиков?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний