Суд запретил ролик в YouTube за «внедрение в повседневную жизнь стиля общения криминального мира»

В Петербурге суд рассмотрел административное дело по иску прокурора о запрещении одного из видео в YouTube. «В защиту интересов неопределенного круга лиц» прокурор призвал отнести ролик к «информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».



Как сообщает 19 января объединённая пресс-служба судов, прокуратура вгляделась в размещённый в YouTube ролик, посвящённый тому, как автоугонщики «воруют ваши машины». Проверяющие сочли, что он пропагандирует «криминальный образ жизни, аморальное поведение и вовлечение несовершеннолетних граждан и молодежи в совершение правонарушений».

