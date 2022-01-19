Суд запретил ролик в YouTube за «внедрение в повседневную жизнь стиля общения криминального мира»

В Петербурге суд рассмотрел административное дело по иску прокурора о запрещении одного из видео в YouTube. «В защиту интересов неопределенного круга лиц» прокурор призвал отнести ролик к «информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».
Как сообщает 19 января объединённая пресс-служба судов, прокуратура вгляделась в размещённый в YouTube ролик, посвящённый тому, как автоугонщики «воруют ваши машины». Проверяющие сочли, что он пропагандирует «криминальный образ жизни, аморальное поведение и вовлечение несовершеннолетних граждан и молодежи в совершение правонарушений».
«В результате проведенной проверки был установлен факт распространения в Интернете информации, содержащей пропаганду противоправного поведения, ориентированную на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и «законов» криминального мира», — отмечается в сообщении.
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования истца.
«Владельцем сайта является лицо, зарегистрированное за пределами Российской Федерации. Установить конкретного владельца, зарегистрировавшего 04.09.2017 Youtube-канал «ТОК», разместившего вышеуказанный видеоматериал, не представилось возможным. Доступ к видео доступен всем желающим», — отмечается в сообщении.