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На прилавках Приморского района нашли четыре центнера «санкционки»

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Фото: Северо-Западное таможенное управление
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Более четырёх центнеров продукции из Евросоюза, запрещённой к ввозу в Россию, изъяли сотрудники Северо-Западного таможенного управления с прилавков в Приморском районе Петербурга.

Фото: Северо-Западное таможенное управление
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Как сообщили 19 января в пресс-службе ведомства, факты незаконной реализации продуктов питания были выявлены в ходе осмотра помещений рынка «Долгоозерный» и торгового комплекса «Старая Деревня».

Фото: Северо-Западное таможенное управление
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В торговых помещениях таможенники обнаружили сыры, масло и мясную продукцию, произведённую, согласно маркировке, в Италии, Испании и Финляндии. Общий вес выставленной на продажу «санкционки» составил 457 килограммов.

Фото: Северо-Западное таможенное управление
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Напомним, что в последний раз крупная партия санкционной продукции, запрещённой к ввозу на территорию РФ, была обнаружена и уничтожена в Кингисеппе.

Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление

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Комментарии (8)

Штиль
Уничтожать еду - это полное днище.
Сразу видно, кто зажрался в нашем обществе.
Glord
В Правительстве собираются продуктовые карточки вводить, в тоже время уничтожаем качественные евро продукты. Прямо сюр какой-то.
Мимопрохожу
Ох, слава богу, что нашли эту мерзость. А то прям тревожно на душе было. Теперь-то все хорошо будет. Родина в безопасности! Слава наимудрейшему правительству, защищающему нас от опасных, потенциально ядовитых для российского организма продуктов!
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