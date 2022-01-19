На прилавках Приморского района нашли четыре центнера «санкционки»

Более четырёх центнеров продукции из Евросоюза, запрещённой к ввозу в Россию, изъяли сотрудники Северо-Западного таможенного управления с прилавков в Приморском районе Петербурга.
Как сообщили 19 января в пресс-службе ведомства, факты незаконной реализации продуктов питания были выявлены в ходе осмотра помещений рынка «Долгоозерный» и торгового комплекса «Старая Деревня».
В торговых помещениях таможенники обнаружили сыры, масло и мясную продукцию, произведённую, согласно маркировке, в Италии, Испании и Финляндии. Общий вес выставленной на продажу «санкционки» составил 457 килограммов.
Напомним, что в последний раз крупная партия санкционной продукции, запрещённой к ввозу на территорию РФ, была обнаружена и уничтожена в Кингисеппе.