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Под Петербургом снова жгут сыр и колбасу. Досталось и незаконному шпику

В Кингисеппе сожгли более полутонны санкционной продукции

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Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе совместного рейда с кингисеппскими таможенниками выявили очередную партию санкционной продукции, запрещённой к ввозу на территорию РФ.

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Как сообщили 15 октября в пресс-службе ведомства, в ходе контрольно-надзорных мероприятий на одном из складов временного хранения в Кингисеппе было обнаружено и изъято 560,4 кг незаконной продукции. На маркировочных этикетках было указано, что 378,3 кг сыра, 119 кг сливочного масла, 39,5 кг колбасы, более 22 кг хамона, 1,3 кг шпика были произведены в Финляндии, Германии, Эстонии, Латвии, Литве и Испании.

В соответствии с действующим законодательством РФ всю санкционную сельскохозяйственную продукцию уничтожили путём сжигания.

пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

«Фонтанка» писала, что в последний раз крупную партию санкционки в Кингисеппе сжигали неделю назад, когда было уничтожено 4 центнера незаконной продукции из стран Европы.

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Комментарии (6)

266154795
Позор вообще.... А бабули на кассах считают железо на наши сырные подобия
mikkola2008
Я на днях купил сыр маасдам в магазине великолукский. Вот у меня нет цензурных слов. Это такое гавно, за достаточно приличные деньги. Ну откройте уже границы для нормальных товаров.
Аппаратчик мокрой классификации
"в рамках недели борьбы с бедностью".
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