Под Петербургом снова жгут сыр и колбасу. Досталось и незаконному шпику

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе совместного рейда с кингисеппскими таможенниками выявили очередную партию санкционной продукции, запрещённой к ввозу на территорию РФ.
Как сообщили 15 октября в пресс-службе ведомства, в ходе контрольно-надзорных мероприятий на одном из складов временного хранения в Кингисеппе было обнаружено и изъято 560,4 кг незаконной продукции. На маркировочных этикетках было указано, что 378,3 кг сыра, 119 кг сливочного масла, 39,5 кг колбасы, более 22 кг хамона, 1,3 кг шпика были произведены в Финляндии, Германии, Эстонии, Латвии, Литве и Испании.
В соответствии с действующим законодательством РФ всю санкционную сельскохозяйственную продукцию уничтожили путём сжигания.
пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
«Фонтанка» писала, что в последний раз крупную партию санкционки в Кингисеппе сжигали неделю назад, когда было уничтожено 4 центнера незаконной продукции из стран Европы.