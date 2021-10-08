FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +10
72.29р83.61р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Под Петербургом опять сожгли колбасу. 4 центнера продукции ввезли в Россию незаконно

В Кингисеппе уничтожили 4 центнера санкционной продукции

12
Печать

Сотрудники Северо-Западного управления Россельхознадзора совместно с таможенниками из Кингисеппа в ходе проведённого рейда обнаружили на одном из складов города 4 центнера продукции, запрещённой к ввозу в РФ.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
ПоделитьсяПоделиться

В частности, как сообщили 8 октября в пресс-службе ведомства, должностными лицами было изъято со склада почти 400 килограммов сыра, сливочного масла, колбасы и хамона. Согласно маркировочным этикеткам, 199 кг сливочного масла были произведены в Финляндии, 123 кг сыра — в Италии, Испании, Германии, Великобритании, а 49,7 кг хамона, сыровяленого свиного окорока, и 28 кг колбасы — в Испании.

В соответствии с законодательством РФ, вся обнаруженная в Кингисеппе «санкционка» была сожжена.

пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Ранее «Фонтанка» писала, что более 175 кг санкционной продукции также было изъято на одном из рынков Выборга.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

262531341
Говорят, ведомственная медаль введена. "За победу над колбасой" на аверсе и "Встаем с колен!" на реверсе.
266109040
Чтобы там ни говорили про сертификаты, безопасность и прочий бред. Ну раздайте вы это бесплатно бабулькам, бедным и т.д.
265116337
..какой сегодня век в России?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний