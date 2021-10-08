Сотрудники Северо-Западного управления Россельхознадзора совместно с таможенниками из Кингисеппа в ходе проведённого рейда обнаружили на одном из складов города 4 центнера продукции, запрещённой к ввозу в РФ.
В частности, как сообщили 8 октября в пресс-службе ведомства, должностными лицами было изъято со склада почти 400 килограммов сыра, сливочного масла, колбасы и хамона. Согласно маркировочным этикеткам, 199 кг сливочного масла были произведены в Финляндии, 123 кг сыра — в Италии, Испании, Германии, Великобритании, а 49,7 кг хамона, сыровяленого свиного окорока, и 28 кг колбасы — в Испании.
В соответствии с законодательством РФ, вся обнаруженная в Кингисеппе «санкционка» была сожжена.
пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
Ранее «Фонтанка» писала, что более 175 кг санкционной продукции также было изъято на одном из рынков Выборга.