Неприятное начало оттепели. В Петербурге будет плюс, не исключены ледяные дожди

Сегодня на северо-запад России со стороны Скандинавии прорывается новый вихрь, и в зоне его влияния ожидаются осадки в разных фазах: западнее линии Петрозаводск — Великий Новгород, то есть в том числе в Петербурге, они будут выпадать в виде дождей, поясняет центр « Фобос ».

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 января в Петербурге будет облачно с прояснениями, вероятны небольшие осадки — мокрый снег и дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 6–8, днём составит 0 — плюс 2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

«Дело в том, что воздух в циркуляции этого вихря очень тёплый, и его вторжение приведёт к весьма необычной ситуации: пока Центральные регионы будут мёрзнуть при -5… -10 °С , в Заполярье и на берегах Балтики случатся оттепели, а это чревато гололёдными явлениями. Местами в Ленинградской области и Карелии сегодня не исключены ледяные дожди. В Санкт-Петербурге, например, аномально тепло будет ближайшие несколько дней. Сегодня и завтра в городе на Неве: +1… +2 градуса. Снег может переходить в дождь. Впрочем, затем погода начнёт понемногу возвращаться в норму: с пятницы станет подмораживать, и в выходные дневная температура понизится до -6... -7 градусов, это на градус-другой холоднее обычного», — отмечают метеорологи «Фобоса».



Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от минус 15 до плюс 1 градуса. Самое холодное 19 января выдалось в 1968 году, минус 31, а самое тёплое — в 1962 году, плюс 3, напоминает «Яндекс».



Завтра, по данным СЗ УГМС, плюсовая температура и осадки сохранятся. А в пятницу станет чуть холоднее.