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Двадцать шесть королевских лебедей усыпили в Англии из-за птичьего гриппа

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Двадцать шесть королевских лебедей усыпили в Англии, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. Об этом 18 января сообщает газета The Daily Mail.

По данным издания, ранее шесть лебедей на Темзе в Виндзоре погибли от этого заболевания, и число умерших птиц превысило 30. Королева Великобритании Елизавета II была опечалена этими новостями и попросила держать ее в курсе. Согласно старинному праву, английский монарх владеет всеми лебедями в стране, но сейчас королева использует его только на некоторых участках Темзы и ее притоков.

В ноябре вспышку птичьего гриппа зафиксировали во Франции, а в январе стало известно, что им заразился житель Англии.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания, в том числе H5N8, для людей не опасны.

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