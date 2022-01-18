Двадцать шесть королевских лебедей усыпили в Англии из-за птичьего гриппа

Двадцать шесть королевских лебедей усыпили в Англии, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. Об этом 18 января сообщает газета The Daily Mail.



По данным издания, ранее шесть лебедей на Темзе в Виндзоре погибли от этого заболевания, и число умерших птиц превысило 30. Королева Великобритании Елизавета II была опечалена этими новостями и попросила держать ее в курсе. Согласно старинному праву, английский монарх владеет всеми лебедями в стране, но сейчас королева использует его только на некоторых участках Темзы и ее притоков.