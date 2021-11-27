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На севере Франции зарегистрировали очаг вируса птичьего гриппа

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Французские власти зарегистрировали вспышку птичьего гриппа на птицеферме, расположенной на севере страны. Об этом сообщило в субботу министерство сельского хозяйства республики.

«В период, когда вирус птичьего гриппа активно циркулирует в Европе из-за перелетных птиц, Франция зафиксировала на птицеферме в городе Варам в департаменте Нор вспышку, вызванную высокопатогенным штаммом», — говорится в сообщении министерства, которое 27 ноября приводит ТАСС. В нем отмечается, что «специалисты продолжают исследования, чтобы установить причину возникновения очага».

В связи со вспышкой власти вновь обратились с призывом к владельцам птицефабрик соблюдать все правила для обеспечения биобезопасности.

В начале этого года на французских фермах было выявлено около 400 очагов вируса птичьего гриппа. Чтобы сдержать эпидемию, фермеры были вынуждены уничтожить тогда более 3,5 млн уток и кур.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания, в том числе H5N8, для людей не опасны.

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Комментарии (1)

262940621
Почитайте про Зуевку у нас , целую птицефабрику сожгли тоже , но ничего не пишут почему-то
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