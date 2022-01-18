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Специалист Минздрава: Материнская смертность в РФ выросла из-за непривитых пациенток

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Рост материнской смертности в пандемию произошел в первую очередь из-за непривитых от коронавируса женщин. Также из-за ковида чаще стали случаться осложнения при родах. Об этом 18 января заявила главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.

«COVID-19 крайне опасен для беременных и малышей: в период пандемии мы видим рост материнской смертности именно за счет невакцинированных женщин. При отсутствии вакцинации мы наблюдаем рост числа осложнений при беременности, задержек развития плода, выкидышей и преждевременных родов», — цитирует медика «Интерфакс».

Министерство настоятельно рекомендует женщинам во время беременности и грудного вскармливания прививаться вакциной «Спутник V», добавила Адамян. По ее словам, препарат признан абсолютно безопасным и получил разрешение к применению у беременных на сроках после 22-й недели и в период грудного вскармливания.

Ранее главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Роман Шмаков заявил, что смертность от коронавируса среди беременных женщин возросла в России в 2021 году в три раза по сравнению с прошлым годом. «Это были все непривитые женщины, во-вторых, 70–80% с каким-то фактором риска — либо сахарный диабет, либо ожирение, либо артериальная гипертензия, заболевания почек, легких и так далее», — говорил он.

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Комментарии (8)

Денеб
Смертность от ковида - 0.2%..... Смертность от хронического стресса, плохой экологии, некачественной еды, как, минимум, на порядок выше.....если не больше......
DimDimych
В 2020 прививок не было, в 2021 появились. Смертность в 2021 подскочила в 3 раза по отношению к 2020му..... Эммм?
Stargazer_5e4cc3b703773
А почему они "внештатные" - Брин (по бухлу), эта тётя с армянской фамилией (по материнству)? Это во внерабочее время или как? Или это хобби такое? За внештатность деньги платят или они за идею?
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