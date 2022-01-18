Специалист Минздрава: Материнская смертность в РФ выросла из-за непривитых пациенток

Рост материнской смертности в пандемию произошел в первую очередь из-за непривитых от коронавируса женщин. Также из-за ковида чаще стали случаться осложнения при родах. Об этом 18 января заявила главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.



«COVID-19 крайне опасен для беременных и малышей: в период пандемии мы видим рост материнской смертности именно за счет невакцинированных женщин. При отсутствии вакцинации мы наблюдаем рост числа осложнений при беременности, задержек развития плода, выкидышей и преждевременных родов», — цитирует медика «Интерфакс».

