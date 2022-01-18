Специалист Минздрава: Материнская смертность в РФ выросла из-за непривитых пациенток

Рост материнской смертности в пандемию произошел в первую очередь из-за непривитых от коронавируса женщин. Также из-за ковида чаще стали случаться осложнения при родах. Об этом 18 января заявила главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.
«COVID-19 крайне опасен для беременных и малышей: в период пандемии мы видим рост материнской смертности именно за счет невакцинированных женщин. При отсутствии вакцинации мы наблюдаем рост числа осложнений при беременности, задержек развития плода, выкидышей и преждевременных родов», — цитирует медика «Интерфакс».
Министерство настоятельно рекомендует женщинам во время беременности и грудного вскармливания прививаться вакциной «Спутник V», добавила Адамян. По ее словам, препарат признан абсолютно безопасным и получил разрешение к применению у беременных на сроках после 22-й недели и в период грудного вскармливания.
Ранее главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Роман Шмаков заявил, что смертность от коронавируса среди беременных женщин возросла в России в 2021 году в три раза по сравнению с прошлым годом. «Это были все непривитые женщины, во-вторых, 70–80% с каким-то фактором риска — либо сахарный диабет, либо ожирение, либо артериальная гипертензия, заболевания почек, легких и так далее», — говорил он.