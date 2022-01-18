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Рабочий в Нижнем Новгороде отпиливал огромную сосульку и умер

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В Нижнем Новгороде 56-летний мужчина погиб из-за льдины, упавшей с крыши одноэтажного дома во время чистки. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону, инцидент произошел около 11 утра 18 января. Собственник промышленного здания чистил крышу от свисающей наледи, ледяной столб диаметром около метра сломался и упал на работника. Он скончался от полученных телесных повреждений.

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СК выясняет все обстоятельства трагедии.

В Петербурге тоже есть подобные ледяные столбы. Например, суперсосулька выросла на двухэтажном доме в Красном Селе. Её просто огородили.

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Комментарии (3)

Артист ритуальных услуг
"Собственник промышленного здания чистил крышу" - уже не верю.
Денеб
Труд в России.... Бессмысленный и беспощадный.....
sektor7
Дарвин одобряет
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