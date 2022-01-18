Рабочий в Нижнем Новгороде отпиливал огромную сосульку и умер

В Нижнем Новгороде 56-летний мужчина погиб из-за льдины, упавшей с крыши одноэтажного дома во время чистки. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.



Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону, инцидент произошел около 11 утра 18 января. Собственник промышленного здания чистил крышу от свисающей наледи, ледяной столб диаметром около метра сломался и упал на работника. Он скончался от полученных телесных повреждений.

