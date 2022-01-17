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Суперсосулька высотой с дом выросла на юге Петербурга

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Жителям Красного Села есть чем гордиться. Хотя Петербург богат на разнообразные сосульки и сосули, но такие гиганты найти сложно. Это настоящий ледяной столб.

«Смотрите, какая красивая мегасосулища наросла на корпусе 3 дома 53 по ул. Свободы! Кто-то даже заботливо огородил тротуар, дабы она кого не убила», — «хвастаются» 17 января местные жители в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

Сообщение о сосульке направлено в городскую администрацию на портал «Наш Санкт-Петербург», добавляют в паблике. И дают уже серьёзный совет: «Нужно не огораживать, а устранять».

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Комментарии (6)

Bilbo Baggins
Вот это соса!
265055770
Несколько лет назад на нашем доме тоже бороды из сосулек были, переходящие с одного балкона на другой. А в этом году ничего. Даже обидно.
Noisymouse
Жулики!) Сосуля-то поддельная - внутри водосточная труба)
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