Суперсосулька высотой с дом выросла на юге Петербурга

Жителям Красного Села есть чем гордиться. Хотя Петербург богат на разнообразные сосульки и сосули, но такие гиганты найти сложно. Это настоящий ледяной столб.



«Смотрите, какая красивая мегасосулища наросла на корпусе 3 дома 53 по ул. Свободы! Кто-то даже заботливо огородил тротуар, дабы она кого не убила», — «хвастаются» 17 января местные жители в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

