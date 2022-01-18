Карантин из-за ковида сократили до 7 дней

Сроки карантина граждан, заболевших COVID-19, в России сокращаются до одной недели. Об этом 18 января проинформировала вице-премьер правительства Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве. До настоящего времени срок карантина, установленного в связи с пандемией, равен 14 дням.



«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — цитирует ТАСС Голикову.

