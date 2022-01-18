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Голикова: «Омикрон» доминирует в Петербурге

Вице-премьер рассказала, что новый штамм коронавируса стал доминирующим в целом ряде регионов.

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«Доминирование «омикрона» сегодня фиксируется в столичных регионах. Это в первую очередь Москва, Московская область и Санкт-Петербург», — заявила 18 января Татьяна Голикова на заседании по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По словам чиновницы, в России выявлено 1 682 случая «омикрона». Заболевших новой вариацией зафиксировали примерно в половине регионов.

«Омикрон» активно развивается внутри страны», — резюмировала вице-премьер.

Она призвала регионы, где «омикрон» не занял доминирующего положения, подготовиться к распространению нового штамма.

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Комментарии (23)

Set78
Даже если и это микрон доминирует, вопрос в другом-чем опасен? Соплями?)
graail
Голикова главная ДОМИНАНТА в нынешней российской медицине.
Static
Хорошо погуляли на Новый год, гостей море, прям как на Алых парусах. Традиция.
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