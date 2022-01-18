Голикова: «Омикрон» доминирует в Петербурге

«Доминирование «омикрона» сегодня фиксируется в столичных регионах. Это в первую очередь Москва, Московская область и Санкт-Петербург», — заявила 18 января Татьяна Голикова на заседании по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По словам чиновницы, в России выявлено 1 682 случая «омикрона». Заболевших новой вариацией зафиксировали примерно в половине регионов.



«Омикрон» активно развивается внутри страны», — резюмировала вице-премьер.



Она призвала регионы, где «омикрон» не занял доминирующего положения, подготовиться к распространению нового штамма.

