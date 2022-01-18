Комендантский проспект по-прежнему 4-полосный. Часть его по-прежнему формально некому убирать

«Воз и ныне там. Сегодня наблюдали рекордные пробки, и на то, чтобы развернуться на Глухарской улице (400м) было потрачено не менее 35 минут, — пишет 18 января Роман. — Комендантский проспект от Плесецкой до пересечения с Нижне-Каменской по-прежнему двухполосный, крайний левый ряд не чистят с 2021года».



«Фонтанка» уже писала о претензиях автовладельцев к тому, что на проспекте не чистят крайние левые полосы комитете по строительству, который был заказчиком по сооружению участка от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы, «Фонтанке» сообщили, что после ввода в эксплуатацию объект передали КИО, для последующего внесения в 300-е постановление Смольного, то есть в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Судя по текущей версии постановления, в нем нет участка от Нижне-Каменской до Глухарской. «Фонтанка» направила в комблаг запрос по ситуации. По данным издания, сейчас участок все равно периодически убирает один из подрядчиков комитета в качестве «соцнагрузки».

