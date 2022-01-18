Замглавы ГИБДД РФ: У Госавтоинспекции пока нет технической возможности отслеживать опасное вождение

Госавтоинспекция России пока не располагает техническими возможностями визуально отслеживать опасное вождение. Об этом на заседании рабочей группы в Госдуме 18 января заявил заместитель главы ГИБДД РФ Владимир Кузин.
По словам Кузина, сейчас в стране сложилась объективная необходимость пресекать опасное вождение, передает ТАСС. Однако на данный момент «технической возможности визуального видения данного правонарушения сотрудником» в ГУОБДД пока нет, ответил он на вопрос о том, как ГИБДД технически может фиксировать опасное вождение и как оценивает свои ресурсы в этом плане.
Кузин отметил, что при разработке нового проекта КоАП РФ МВД предлагало пролонгировать в нем норму ответственности за опасное вождение. Министерство выступило за введение соответствующей нормы и внесение изменений в нормы, предусматривающие возможность конфискации транспорта за такие нарушения.
Во вторник, 18 января, состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в законодательство в части установления ответственности за опасное вождение. Возглавила ее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Об этом рассказал в своем Telegram председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, у рабочей группы «есть общее понимание того, что зафиксированное в ПДД понятие «опасное вождение» нужно корректировать».