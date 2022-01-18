Замглавы ГИБДД РФ: У Госавтоинспекции пока нет технической возможности отслеживать опасное вождение

Госавтоинспекция России пока не располагает техническими возможностями визуально отслеживать опасное вождение. Об этом на заседании рабочей группы в Госдуме 18 января заявил заместитель главы ГИБДД РФ Владимир Кузин.



По словам Кузина, сейчас в стране сложилась объективная необходимость пресекать опасное вождение, передает ТАСС. Однако на данный момент «технической возможности визуального видения данного правонарушения сотрудником» в ГУОБДД пока нет, ответил он на вопрос о том, как ГИБДД технически может фиксировать опасное вождение и как оценивает свои ресурсы в этом плане.