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Замглавы ГИБДД РФ: У Госавтоинспекции пока нет технической возможности отслеживать опасное вождение

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Госавтоинспекция России пока не располагает техническими возможностями визуально отслеживать опасное вождение. Об этом на заседании рабочей группы в Госдуме 18 января заявил заместитель главы ГИБДД РФ Владимир Кузин.

По словам Кузина, сейчас в стране сложилась объективная необходимость пресекать опасное вождение, передает ТАСС. Однако на данный момент «технической возможности визуального видения данного правонарушения сотрудником» в ГУОБДД пока нет, ответил он на вопрос о том, как ГИБДД технически может фиксировать опасное вождение и как оценивает свои ресурсы в этом плане.

Кузин отметил, что при разработке нового проекта КоАП РФ МВД предлагало пролонгировать в нем норму ответственности за опасное вождение. Министерство выступило за введение соответствующей нормы и внесение изменений в нормы, предусматривающие возможность конфискации транспорта за такие нарушения.

Во вторник, 18 января, состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в законодательство в части установления ответственности за опасное вождение. Возглавила ее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Об этом рассказал в своем Telegram председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, у рабочей группы «есть общее понимание того, что зафиксированное в ПДД понятие «опасное вождение» нужно корректировать».

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Комментарии (13)

sektor7
Это естественно. Всем профи это известно.
Это только у хомячков или тик-токеров чуть что-опасное вождение.😂
Ссыкуны.
Меньше шарахаться из стороны в сторону нужно.
Вон, уважаемый гражданин kot. Ездит спокойно, уверенно и никто ему опасно не маневрирует. Всем нужно ездить также.
Otkating
Золотой унитаз какое звание ГИБДД может устанавливать?
Ырыс
ГАИ считает вождение всех негаишников опасным
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