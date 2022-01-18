Родители нарушившего «этический кодекс дагестанца» тоже извинились за сына, его мать заплакала

Родители уроженца Дагестана, устроившего конфликт в московском автобусе и нелицеприятно выражавшегося в адрес пассажиров, извинились на камеру за своего сына. Видео с участием главы города Кизилюрт и исполняющего обязанности главы района появилось в соцсетях 18 января.
Мать обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды не смогла сдержать слез.
«Я прошу прощения за своего сына перед всей страной, перед всеми россиянами. Простите, пожалуйста. Как мать, люблю, конечно, своего сына и осуждаю в тот же момент», — сказала женщина.
«Не имел права народ оскорблять никакой. Ни унижать ни женщин, ни мужчин, ни стариков. Если он считает себя мусульманином, нельзя оскорблять никого. И я, как отец, против его действий. Я извиняюсь за своего сына», — добавил отец.
Журналисту проекта «Подъем» в администрации заявили, что родителей к извинениям никто не принуждал.
Сам молодой человек извинился за некрасивый поступок днем ранее.