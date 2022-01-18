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Родители нарушившего «этический кодекс дагестанца» тоже извинились за сына, его мать заплакала

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Родители уроженца Дагестана, устроившего конфликт в московском автобусе и нелицеприятно выражавшегося в адрес пассажиров, извинились на камеру за своего сына. Видео с участием главы города Кизилюрт и исполняющего обязанности главы района появилось в соцсетях 18 января.

Мать обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды не смогла сдержать слез.

«Я прошу прощения за своего сына перед всей страной, перед всеми россиянами. Простите, пожалуйста. Как мать, люблю, конечно, своего сына и осуждаю в тот же момент», — сказала женщина.

«Не имел права народ оскорблять никакой. Ни унижать ни женщин, ни мужчин, ни стариков. Если он считает себя мусульманином, нельзя оскорблять никого. И я, как отец, против его действий. Я извиняюсь за своего сына», — добавил отец.

Журналисту проекта «Подъем» в администрации заявили, что родителей к извинениям никто не принуждал.

Сам молодой человек извинился за некрасивый поступок днем ранее.

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Комментарии (12)

mikkola2008
Раз не умеют себя вести по человечески, не надо из аулов выпускать дальше 100 км.
265034362
Мне его извинения не нужны, не верю. В московском автобусе он был убедительней, точнее, самим собой. И что за манера родителям отвечать за взрослого бородатого мужика?
Leo.S
Как все это трогательно, извинения, слезы. Сверхтолерантность
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