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Нарушивший «этический кодекс дагестанца» извинился за ксенофобную выходку в московском автобусе

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Уроженец Дагестана, затеявший словесный конфликт с другими пассажирами в московском автобусе, извинился на камеру. В ходе допроса он отметил, что «был резок в высказываниях», и заявил, что искренне сожалеет. Видео появилось в соцсетях 17 января.

Накануне в общественном транспорте он позволил себе националистические высказывания в адрес других пассажиров, предупредив, что «придёт время, когда мы всех вас будем бить».

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов оперативно отреагировал на ролик. «Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим», — говорится в опубликованном 16 января заявлении Меликова. Он призвал несдержанного мужчину принести извинения тем, кого оскорбил, а также всем жителям республики.

Полиция оперативно задержала мужчину, в его действиях они видят признаки статьи о возбуждении ненависти по нацпризнаку.

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Комментарии (20)

Mickey
Искренне сожалеет...
NAFTALIN 2000-2036
случайно стало публичным его мировоззрение по данному вопросу. ну, извинился... стал ли он (и все его братья) думать иначе? представитель одного из двух самых субсидируемых регионов грозиться бить своих кормильцев.
Laska77
"Шугаиб Болатукаев подчинился главе Дагестана Сергею Меликову, который призвал его извиниться и перед пассажирами, и перед всеми дагестанцами." (*Калуга ТВ)
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