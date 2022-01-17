Нарушивший «этический кодекс дагестанца» извинился за ксенофобную выходку в московском автобусе

Уроженец Дагестана, затеявший словесный конфликт с другими пассажирами в московском автобусе, извинился на камеру. В ходе допроса он отметил, что «был резок в высказываниях», и заявил, что искренне сожалеет. Видео появилось в соцсетях 17 января.

Накануне в общественном транспорте он позволил себе националистические высказывания в адрес других пассажиров, предупредив, что «придёт время, когда мы всех вас будем бить».

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов оперативно отреагировал на ролик. «Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим», — говорится в опубликованном 16 января заявлении Меликова. Он призвал несдержанного мужчину принести извинения тем, кого оскорбил, а также всем жителям республики.