Руководство коррекционной школы в Петербурге подаст в суд на тех, кто сообщил о насилии над подопечными с РАС

Как сообщили «Фонтанке» в ответ на официальный запрос 18 января, информация, предоставленная в медиа, не имеет подтверждения. Жалоб от родителей особенных ребят в образовательное учреждение не поступало.

В администрации Красносельского района Петербурга опровергли информацию о том, что в коррекционной школе № 131 для воспитания детей с расстройством аутистического спектра (РАС) педагоги применяют физическое насилие. Ранее редакция онлайн-СМИ «ТОК» опубликовала ролик, в котором утверждалось обратное.

«На видео представлена запись с мальчиком, который не является ребенком выступающих родителей. Запись сделана для родителей ребенка с целью выработки единых подходов для купирования подобных приступов в школе и дома. Родители мальчика с жалобами на действия сотрудников школы к директору Ненашевой Л. Н. не обращались», — добавили там.



На данный момент руководство школы готовит документы в суд для защиты чести и достоинства коллектива.



Ранее редакция СМИ «ТОК» опубликовала ролик, в котором говорится о насилии над подопечными коррекционной школы № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга. В нем родители рассказали, что тьюторы бьют детей лицом по столу, унижают и оскорбляют.



Подробнее о проблемах в учебном заведении «Фонтанка» писала в начале декабря прошлого года.

