«О какой инклюзии может идти речь». Почему петербургской школе легче уволить учителя, чем нанять тьютора

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Поделиться Поделиться







Коррекционная школа № 131 в Красносельском районе переполнена. В одном кабинете могут заниматься сразу два класса. Родители соглашаются на такие условия, потому что доступных альтернатив нет.

Ирина Астафьева работает в сдвоенном первом классе, всего получается девять учеников. «Кажется, что это не очень большая цифра, но надо понимать, что это дети с очень тяжёлыми нарушениями поведения, коммуникации, агрессивные, дети с самоповреждающим поведением. В этом классе находится два учителя и один тьютор. На девять детей у нас шесть рук. Дети банально разбегаются».



Диагноз «расстройство аутистического спектра» (РАС) стоял у двух учеников. Ирина в Instagram дала инструкцию родителям, как добиться услуг тьютора.

Тьютор: слово заимствовано из английского языка, переводится как наставник, репетитор. От классического педагога тьютор отличается методом обучения. В его основе — неформальное общение, индивидуальный подход к ученику с учетом его особенностей.

«Петербург «славится» своей диагностикой РАС. Родителям приходится буквально выбивать этот диагноз. Его практически невозможно получить в ПНД, чуть легче у некоторых частных психиатров, которые специализируются на этом диагнозе. А нет диагноза РАС — нет и тьютора», — объясняла Ирина у себя в Instagram.

После прямого эфира Астафьевой родители стали обращаться к частным психиатрам. «Когда в прошлом году мы проходили психолого-медико-педагогическую комиссию, все специалисты, которые работают с моим ребёнком, говорили, что у нас РАС. Но наш психиатр в районном диспансере диагноз не увидел или не захотел увидеть, — рассказала «Фонтанке» мама первоклассницы Ксения. — По совету Ирины пошли к частному психиатру, он написал, что у ребёнка ранний детский аутизм».



В итоге 8 детей из 9 получили рекомендации, где прописано тьюторское сопровождение. По положению школы, один тьютор может работать максимум с пятью детьми, следовательно в коллектив из 9 человек необходимо добавить ещё одного специалиста. Увеличение штата не воодушевило руководство школы, Ирину вызвали на разговор, где припомнили эфир в Instagram.

«Мне сказали: это очень сложно, где мы возьмём людей, ставки, деньги? Вы что, не понимаете, что плохо поступили? Но это моя должностная обязанность — информировать родителей, — вспоминает Ирина разговор с руководством. — Мне сказали: "Вы не на той стороне работаете". Я на стороне родителей, а надо быть на стороне школы. Я думала, что мы все работаем для детей. Мне сказали: "Нам с вами не по пути, напишите заявление"».

Ирина написала заявление об увольнении по собственному желанию в понедельник, 6 декабря. Директор предложила рассчитать её 14-м числом, вероятно, чтобы сэкономить на новогодней премии.

По словам Астафьевой, в школе не наберётся и десятка тьюторов. Люди приходят, некоторые сами понимают, что не справятся со сложной работой, некоторые просто исчезают. Ставка у тьюторов 25 часов в неделю, в месяц они получают 31–37 тысяч. В то время как у педагогов ставка 16 часов, также есть различные надбавки.



Сын Ольги учится в сдвоенном втором классе в 131-й школе. На восемь детей в классе нет ни одного тьютора, хотя рекомендации есть у каждого ребёнка.

«У моего ребёнка расстройство аутистического спектра. Он понимает информацию, но общаться у него не получается. Он общается с помощью карточек. Ему тяжело воспринимать речь учителя, когда есть посторонний шум. Когда рядом с ним находится человек, которому он доверяет, ему легче. Этот человек выступает в роли передатчика», — так описывает роль тьютора Ольга.

По словам Астафьевой, в администрации школы не до конца понимают роль тьютора. Специалиста скорее приставят к агрессивному ребёнку, чем к тихому. Но помощь нужна каждому из них в равной степени.

«Не видят в них необходимости, — рассуждает Ирина. — Нет истории о том, что придёт тьютор и станет все хорошо. Придёт тьютор, его нужно обучить. Это все очень сложно, а по факту, что с них взять? Все равно же ребёнок не станет полноправным членом общества, потому что он тяжёлый, ребёнок не будет работать и платить налоги. Эти разговоры ходят внутри системы. О какой толерантности, инклюзии может идти речь, если специалисты, которые работают с этими детьми, их не понимают и не хотят в них вкладываться?»



В 131-й школе разговаривать с корреспондентом «Фонтанки» отказались. В администрации Красносельского района попросили отправить официальный запрос, к моменту публикации ответа не поступило.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

