Профицит текущего счета платежного баланса РФ из-за расширения экспорта вырос до рекордных 120 млрд долл.

Профицит текущего счета платежного баланса России вырос более чем в 3 раза по отношению к показателю 2020 года и достиг рекордных 120,3 млрд долл., следует из материалов Банка России, опубликованных 18 января.



Как сказано в комментарии ЦБ, такие изменения определялись ростом положительного сальдо торгового баланса до 185,9 млрд долл. «в результате существенного расширения экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах роста импорта». Объем российского экспорта в 2021 году вырос на 47% и составил 489,8 млрд долл., импорт увеличился на 27%, до 303,9 млрд долл.

