Профицит текущего счета платежного баланса РФ из-за расширения экспорта вырос до рекордных 120 млрд долл.

Профицит текущего счета платежного баланса России вырос более чем в 3 раза по отношению к показателю 2020 года и достиг рекордных 120,3 млрд долл., следует из материалов Банка России, опубликованных 18 января.
Как сказано в комментарии ЦБ, такие изменения определялись ростом положительного сальдо торгового баланса до 185,9 млрд долл. «в результате существенного расширения экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах роста импорта». Объем российского экспорта в 2021 году вырос на 47% и составил 489,8 млрд долл., импорт увеличился на 27%, до 303,9 млрд долл.
Международные резервы РФ выросли на 63,5 млрд долл., до 630,6 млрд долл., в значительной степени за счет операций с иностранной валютой, проводимых Минфином на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также получения от МВФ специальных прав заимствования (СДР).
Как объяснял ЦБ, платежный баланс — это статистический отчет, в котором отражаются все экономические операции, которые произошли в течение отчетного периода между резидентами и нерезидентами. Это две институциональные единицы, которые взаимодействуют по взаимному соглашению или в силу действия закона, и это сопровождается обменом экономическими ценностями или трансфертом. Трансферт подразумевает передачу реальных или финансовых ресурсов без получения взамен чего-либо равноценного по стоимости.