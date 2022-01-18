Беглов заявил о коллективном иммунитете в Петербурге в 88%, но «омикрону» пока всё равно

Губернатор Александр Беглов на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством премьера Михаила Мишустина отчитался о том, что система здравоохранения Петербурга «приведена в состояние повышенной готовности» из-за «омикрона». А коллективный иммунитет в городе на Неве выше среднего по стране.

Александр Беглов 18 января проинформировал премьера, что в Петербурге полностью закончили вакцинацию свыше 2,8 млн человек, а с учетом привитых первой дозой — более 3 млн человек. Уровень коллективного иммунитета жителей города к COVID-19 составляет 88%.В среднем по России — 63,9%.

Петербургская заболеваемость COVID-19 два дня подряд держится выше рекордных 4 тысяч в сутки. По словам Беглова, главная нагрузка в связи с приходом «омикрона» ложится на амбулаторное звено. В связи с этим решено увеличить количество выездных инфекционных бригад в поликлиниках, организовать доставку лекарств и ПЦР-тестов силами немедицинских работников, за счёт новой методики диагностики повысить производительность ПЦР-лабораторий более чем в три раза, увеличить количество КТ-исследований до 1000–1300 в сутки. «Также планируем создать дополнительные бригады скорой помощи, увеличить количество выездных бригад неотложной помощи, привлекать студентов старших курсов для работы в поликлиниках в качестве среднего медперсонала и помощников врачей, будем усиливать службы дистанционного мониторинга состояния пациентов за счёт привлечения студентов-медиков», — сказал губернатор. Глава города также сообщил, что вакцинацию лиц старшего возраста ускорят, а медиков, социальных работников и работников сферы образования вакцинируют повторно.