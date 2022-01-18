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Беглов заявил о коллективном иммунитете в Петербурге в 88%, но «омикрону» пока всё равно

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Губернатор Александр Беглов на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством премьера Михаила Мишустина отчитался о том, что система здравоохранения Петербурга «приведена в состояние повышенной готовности» из-за «омикрона». А коллективный иммунитет в городе на Неве выше среднего по стране.

Александр Беглов 18 января проинформировал премьера, что в Петербурге полностью закончили вакцинацию свыше 2,8 млн человек, а с учетом привитых первой дозой — более 3 млн человек. Уровень коллективного иммунитета жителей города к COVID-19 составляет 88%.В среднем по России — 63,9%.

Петербургская заболеваемость COVID-19 два дня подряд держится выше рекордных 4 тысяч в сутки.

По словам Беглова, главная нагрузка в связи с приходом «омикрона» ложится на амбулаторное звено. В связи с этим решено увеличить количество выездных инфекционных бригад в поликлиниках, организовать доставку лекарств и ПЦР-тестов силами немедицинских работников, за счёт новой методики диагностики повысить производительность ПЦР-лабораторий более чем в три раза, увеличить количество КТ-исследований до 1000–1300 в сутки.

«Также планируем создать дополнительные бригады скорой помощи, увеличить количество выездных бригад неотложной помощи, привлекать студентов старших курсов для работы в поликлиниках в качестве среднего медперсонала и помощников врачей, будем усиливать службы дистанционного мониторинга состояния пациентов за счёт привлечения студентов-медиков», — сказал губернатор.

Глава города также сообщил, что вакцинацию лиц старшего возраста ускорят, а медиков, социальных работников и работников сферы образования вакцинируют повторно.

В городе увеличат неснижаемый запас медикаментов для амбулаторных пациентов, нарастят мощности службы 122, расширят применение телемедицинских и дистанционных технологий. В аэропорту Пулково будет развернуто 20 дополнительных мест для тестирования прибывших из стран с высокой циркуляцией штамма «омикрон».

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Комментарии (21)

Киpилл
88% ?! Тогда какого дьявола у нас действуют коды? Почему не отменяют в край надоевшие всем маски? Какой еще абсурдный аргумент будут нести, чтобы оправдать этот очередной обман?
Guest1234
Ну, если увеличат мощности ПЦР-тестирования в 3 раза, то, возможно, и превысят в отчетах наши привычные 4 тыс в день. Что интересно, отследить, когда был реальный рост, а когда просто увеличение мощностей тестирования, мы не сможем, нам об этом не доложат.
mailbox
получается привитые ходят и заражают всех
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