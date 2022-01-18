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Петербургская суточная заболеваемость COVID-19 два дня подряд держится выше 4 тысяч

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 4 078 случаев коронавируса. Накануне их было 4 132. Об этом 18 января рассказали в оперативном штабе.

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Всего по стране насчитали 31 252 новых заболевших COVID-19 (вчера их было 30 726). Наибольший вклад за сутки внесла Москва с 8 342, а Петербург по этому показателю держится на второй строчке.

Летальная статистика за прошедший день пополнилась 688 смертями, из которых 64 в Петербурге. С начала пандемии вирус забрал в России 322 678 жизней.

Общее число заболевших в РФ выросло до 10 865 512.

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Комментарии (11)

Мистер Бин
Нужна более подробная статистика:

1. Сколько было обращений к врачу с признаками ОРВИ?
2. Сколько всего проведено тестов по этим обращениям и хватило ли для всех?
3. Сколько из взятых тестов положительные (желательно омикрон отдельно)?
4. Сколько госпитализировано всего?
5. Сколько из госпитализированных было уже привито?
6. Сколько из госпитализированных ранее переболело ковидом?
7. Сколько из госпитализированных не привиты и не болели ранее?

По итогам такой статистики уже можно делать конкретные выводы.
266456205
При таком количестве бюрократов так без конца будут выявлять. Сейчас каждый, кто на гособеспечении, чтобы на ненавистную работу не ходить, конечности по дороге на работу не ломать, выявит у себя всё, что угодно.
Guest1234
Вряд ли в Питере будет фиксироваться больше. По прошлому опыту похоже, что около 4 тыс в день - предел пропускной способности тестирования.
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