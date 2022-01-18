Всего по стране насчитали
Летальная статистика за прошедший день пополнилась 688 смертями, из которых 64 в Петербурге. С начала пандемии вирус забрал в России
Общее число заболевших в РФ выросло до
Петербургская суточная заболеваемость COVID-19 два дня подряд держится выше 4 тысяч
За прошедшие сутки в Петербурге выявили
Всего по стране насчитали
Летальная статистика за прошедший день пополнилась 688 смертями, из которых 64 в Петербурге. С начала пандемии вирус забрал в России
Общее число заболевших в РФ выросло до
15 декабря 2021, 11:49Москва обогнала Петербург по суточной заболеваемости COVID-19
07 декабря 2021, 11:55Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге снижается почти неделю. В России впервые с 14 октября — меньше 32 тысяч
27 ноября 2021, 12:47В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки выявлено почти 1 900 новых случаев
13 января 2022, 11:58В России и Петербурге третий день подряд растет заболеваемость коронавирусом. Уже более 21 тысячи случаев в сутки
16 сентября 2021, 11:36В Петербурге и по стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом. В России уже более 19 тысяч случаев за сутки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter