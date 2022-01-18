Петербургская суточная заболеваемость COVID-19 два дня подряд держится выше 4 тысяч

Всего по стране насчитали 31 252 новых заболевших COVID-19 (вчера их было 30 726 ). Наибольший вклад за сутки внесла Москва с 8 342 , а Петербург по этому показателю держится на второй строчке.



Летальная статистика за прошедший день пополнилась 688 смертями, из которых 64 в Петербурге. С начала пандемии вирус забрал в России 322 678 жизней.