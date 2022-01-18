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МВД: В результате преступлений в России погибли более 23 тысяч человек

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Более 23 тысяч человек погибли в России в 2021 году в результате различных преступлений.

«В результате преступных посягательств погибли 23,3 тысячи человек», — об этом 18 января сообщает Министерство внутренних дел.

Помимо этого здоровью 32,8 тысячи россиян причинен тяжкий вред.

Ущерб от совершенных преступлений в прошлом году составил 834,5 миллиарда рублей. Это почти на 63% больше, чем годом ранее.

Подавляющая часть причиненного ущерба (92,2%) приходится на города и поселки городского типа.

Министерство внутренних дел также фиксирует, что на 11,6% выросло количество преступлений экономической направленности при сравнении с январем–декабрем 2020 года.

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Комментарии (1)

Урус-Баши
Пресловутые 90 -е никогда не кончались. Чтобы они кончились, нужно чтобы кончились те, кто в это время расцвёл и укрепился.
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