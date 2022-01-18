МВД: В результате преступлений в России погибли более 23 тысяч человек

Более 23 тысяч человек погибли в России в 2021 году в результате различных преступлений.



«В результате преступных посягательств погибли 23,3 тысячи человек», — об этом 18 января сообщает Министерство внутренних дел.



Помимо этого здоровью 32,8 тысячи россиян причинен тяжкий вред.



Ущерб от совершенных преступлений в прошлом году составил 834,5 миллиарда рублей. Это почти на 63% больше, чем годом ранее.



Подавляющая часть причиненного ущерба (92,2%) приходится на города и поселки городского типа.

