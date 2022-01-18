Российские индексы продолжают падать на фоне геополитической напряженности

Главные индексы российского фондового рынка продолжают падать на фоне усиления геополитической напряженности. К четырем часам дня 18 января они снизились уже на 4,5–5%.



По данным на 16:25, индекс Мосбиржи упал на 4,66% к закрытию предыдущих торгов, индекс РТС — на 5,12%. Среди лидеров снижения золотодобывающая компания Petropavlovsk PLC (-8,02%), Сбербанк (-7,29%), Магнитогорский металлургический комбинат (-7,13%), TCS Group (-7,08%). Также на 4% дешевеют акции ВТБ.



Ценные бумаги банков снижаются на новостях о возможных санкциях против них в случае обострения ситуации с Украиной.

