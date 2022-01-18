FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -1
76.04р86.86р
Кому жаловаться на гололёдКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Российские индексы продолжают падать на фоне геополитической напряженности

13
Печать

Главные индексы российского фондового рынка продолжают падать на фоне усиления геополитической напряженности. К четырем часам дня 18 января они снизились уже на 4,5–5%.

По данным на 16:25, индекс Мосбиржи упал на 4,66% к закрытию предыдущих торгов, индекс РТС — на 5,12%. Среди лидеров снижения золотодобывающая компания Petropavlovsk PLC (-8,02%), Сбербанк (-7,29%), Магнитогорский металлургический комбинат (-7,13%), TCS Group (-7,08%). Также на 4% дешевеют акции ВТБ.

Ценные бумаги банков снижаются на новостях о возможных санкциях против них в случае обострения ситуации с Украиной.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

McGillavry
Такие «новости» поступают практически каждый день. Почему индексы сегодня падают? Потому-что на самом деле биржевому трейдерью нет никакого дела до санкций. Просто эти моральные выродки пользуются любым поводом, чтобы пообрать народ.
Modest_5e4ce41f7533b
"А нас, рать".
Денеб
То ли ещё будет! В случае нападения на Украину, мы накроемся медным тазом......
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний