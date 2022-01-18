МВД показало снежную пробку из сотен фур в Волгоградской области

Снег и метель настолько осложнили дорожную обстановку в Волгоградской области, что на трассе в Камышинском районе региона собрался гигантский транспортный затор. В снежной пробке застряли сотни машин, как легковых, так и грузовых.

«Осложнена дорожная обстановка на саратовском направлении. Рельеф местности, снег, метель — фуры не могут подняться, скопилось значительное число (несколько сотен фур) в обоих направлениях. Направлены дополнительные экипажи ГИБДД. Все дорожные службы на месте», — цитирует 18 января сообщение пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области ТАСС. На видео полицейские запечатлели гигантскую очередь из машин, в основном фур, автоцистерн и других грузовиков.