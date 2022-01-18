МВД показало снежную пробку из сотен фур в Волгоградской области

Снег и метель настолько осложнили дорожную обстановку в Волгоградской области, что на трассе в Камышинском районе региона собрался гигантский транспортный затор. В снежной пробке застряли сотни машин, как легковых, так и грузовых.
«Осложнена дорожная обстановка на саратовском направлении. Рельеф местности, снег, метель — фуры не могут подняться, скопилось значительное число (несколько сотен фур) в обоих направлениях. Направлены дополнительные экипажи ГИБДД. Все дорожные службы на месте», — цитирует 18 января сообщение пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области ТАСС. На видео полицейские запечатлели гигантскую очередь из машин, в основном фур, автоцистерн и других грузовиков.
В МВД отмечают, что сложные погодные условия в виде метели и порывистого ветра наблюдаются также на трассах московского направления в Новониколаевском, Михайловском и Новоаннинском районах и на ростовском направлении в Чернышковском районе, но движение транспорта там осуществляется в штатном режиме. По данным Волгоградского ЦГМС, 18 января в регионе прогнозируются порывистый ветер со скоростью до 19 м/с, мокрый снег и метель.
Как сообщает пресс-служба мэрии Волгограда, в городе с 11 января не прекращают устранять последствия снегопада. Многочисленные транзитные грузовики в черте города значительно затрудняют работу дорожников и зачастую становятся причиной многочасовых пробок. «Нередко такие перевозчики едут на летней или «лысой» резине, еще более увеличивая опасность ДТП», — отмечают в пресс-службе. В Петербурге во время крупного снегопада в конце ноября подобная ситуация была на Московском шоссе, вставшем из-за фур в двухдневной пробке.