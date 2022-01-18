Собянин призвал перевести на удаленку максимум работников из-за омикрона

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте заболеваемости «омикроном».



«Мы продлим сегодня, и я такой указ подписал, ограничения, связанные с дистанционной работой не менее 30% работников», — рассказал 18 января Сергей Сябянин на заседании по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По словам столичного главы, работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу «максимально большое» число сотрудников. Он также распорядился до 1 апреля продлить самоизоляцию для пожилых жителей столицы.

