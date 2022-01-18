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Собянин призвал перевести на удаленку максимум работников из-за омикрона

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте заболеваемости «омикроном».

«Мы продлим сегодня, и я такой указ подписал, ограничения, связанные с дистанционной работой не менее 30% работников», — рассказал 18 января Сергей Сябянин на заседании по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По словам столичного главы, работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу «максимально большое» число сотрудников. Он также распорядился до 1 апреля продлить самоизоляцию для пожилых жителей столицы.

Собянин указал, что меры вводятся, потому что «омикрон» стал доминирующим штаммом в столице. Вместе с долей новой вариации растет и число заболевших.

Вице-премьер Татьяна Голикова 18 января сообщила, что «омикрон» стал доминирующим штаммом и в Петербурге.

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Комментарии (7)

Cashmare
"рассказал 18 января Сергей Сябянин"
кто, простите?
sektor7
Есть такое.
Пришлось мне 80% рабочих вакцинировать и выполнять предписание о ношении масок ИТР-ми на объекте.
Предписано-исполнено. Без демагогий
graail
А ломы и лопаты им выдать смольный не догадался. Домашнее задание - почистить тротуары возле своих мест проживания и предъявить по окончанию каникул.
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