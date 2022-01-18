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Положительные тесты на коронавирус помешали игрокам СКА начать подготовку к Олимпиаде

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Хоккеисты петербургского СКА Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко и Александр Самонов, ранее вызванные в сборную России для подготовки к Олимпиаде, не смогли присоединиться к команде. Как сообщает 18 января РИА Новости, все трое сдали положительные тесты на коронавирус.

Ожидается, что они прибудут в Новогорск позже.

Напомним, что всего в расширенный список хоккейной сборной России вошли семь игроков петербургского СКА.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заразился коронавирусом. Специалист будет вынужден пропустить первые сборы национальной команды в рамках подготовки к Играм.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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