Семь игроков СКА вошли в расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпиаде

Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею, который займется подготовкой к Олимпиаде в Пекине. Как сообщает «Матч ТВ» 17 января, сборы пройдут в Новогорске.
В число вызванных игроков вошли семеро представителей СКА: Ярослав Аскаров, Александр Самонов, Даниил Пыленков, Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко.
Полный состав сборной:
Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).
Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Мск), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).
Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба — «Динамо» Мск), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («СЮ»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»).
Ранее еще один петербуржец вошел в состав олимпийской команды по биатлону.
Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.