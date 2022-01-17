От Петербурга на Олимпиаду в Пекине поедет всего один биатлонист

Стал известен состав сборной России по биатлону, который примет участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Как сообщили на официальном сайте Союза биатлонистов России 17 января, всего будет 11 человек и два запасных.

Отметим, что единственным петербуржцем в составе стал Максим Цветков. Ранее президент Федерации биатлона Петербурга Дмитрий Васильев в интервью «Фонтанке» заявил, что ожидает увидеть его на Играх.



На сегодняшний день лучший россиянин в общем зачёте Кубка мира — Александр Логинов. С 377 очками он занимает шестое место. У женщин — Кристина Резцова, она с 323 очками идёт на 12-м месте.



Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

