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От Петербурга на Олимпиаду в Пекине поедет всего один биатлонист

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Стал известен состав сборной России по биатлону, который примет участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Как сообщили на официальном сайте Союза биатлонистов России 17 января, всего будет 11 человек и два запасных.

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков. Запасные — Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.

Отметим, что единственным петербуржцем в составе стал Максим Цветков. Ранее президент Федерации биатлона Петербурга Дмитрий Васильев в интервью «Фонтанке» заявил, что ожидает увидеть его на Играх.

На сегодняшний день лучший россиянин в общем зачёте Кубка мира — Александр Логинов. С 377 очками он занимает шестое место. У женщин — Кристина Резцова, она с 323 очками идёт на 12-м месте.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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