FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -1
76.04р86.86р
Кому жаловаться на гололёдКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Клиентка прокляла сотрудников автосервиса на Пороховых из-за стоимости ремонта машины. Полиция не оценила виртуозность речи

12
Печать

«Да тут организованная банда». Семье с маленьким ребенком не понравилась стоимость ремонта машины, и женщина, не глядя на малыша, прокляла сотрудников сервиса.

Как стало известно «Фонтанке» 18 января, инцидент в сервисе на улице Потапова произошел 14 января. По предварительной информации, семья — мама, папа и малыш, на вид 1,5 — 2 лет, — привезла в сервис машину для ремонта и замены некоторых деталей. Услышав ценник в 20 тысяч рублей, женщина впала в неистовство. Она с использованием обсценной лексики дала определение сотрудникам как «организованной банде», прокляла их по нескольку раз. В это время ребенок, как видно на кадрах с камеры, оказавшихся в распоряжении «Фонтанки», цеплялся за нее, но все зря.

«Фонтанка.ру»

В какой-то момент в сервис вызвали росгвардию и полицию, сообщив о наличии ножа у мужчины-клиента. Однако никакого холодного оружия у него не нашли.

И клиенты, и сотрудники сервиса написали в полицию заявления.

Как сообщили в ГУ МВД, по ним проводится проверка.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

267072930
Раздражает запикивание, что мы мата не слышали прежде?
По Закону о защите прав потребителя исполнитель несет риск, если не согласовал сумму заранее. А вот за ложный донос насчет ножа у клиента - это уголовная ответственность. Подлецы в сервисе, дама права.
263836471
Некоторым пешком ходить полезно...
dedmoroz_5e4d8827384c2
обычно предварительно сумму обсуждают, а сверх если что-то вылезает, согласовывают в спокойном режиме, чтобы не огорчаться, как-то так ...

это их Наварра стоит?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний