Клиентка прокляла сотрудников автосервиса на Пороховых из-за стоимости ремонта машины. Полиция не оценила виртуозность речи

«Да тут организованная банда». Семье с маленьким ребенком не понравилась стоимость ремонта машины, и женщина, не глядя на малыша, прокляла сотрудников сервиса.



Как стало известно «Фонтанке» 18 января, инцидент в сервисе на улице Потапова произошел 14 января. По предварительной информации, семья — мама, папа и малыш, на вид 1,5 — 2 лет, — привезла в сервис машину для ремонта и замены некоторых деталей. Услышав ценник в 20 тысяч рублей, женщина впала в неистовство. Она с использованием обсценной лексики дала определение сотрудникам как «организованной банде», прокляла их по нескольку раз. В это время ребенок, как видно на кадрах с камеры, оказавшихся в распоряжении «Фонтанки», цеплялся за нее, но все зря.