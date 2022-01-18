Клиентка прокляла сотрудников автосервиса на Пороховых из-за стоимости ремонта машины. Полиция не оценила виртуозность речи

«Да тут организованная банда». Семье с маленьким ребенком не понравилась стоимость ремонта машины, и женщина, не глядя на малыша, прокляла сотрудников сервиса.
Как стало известно «Фонтанке» 18 января, инцидент в сервисе на улице Потапова произошел 14 января. По предварительной информации, семья — мама, папа и малыш, на вид 1,5 — 2 лет, — привезла в сервис машину для ремонта и замены некоторых деталей. Услышав ценник в 20 тысяч рублей, женщина впала в неистовство. Она с использованием обсценной лексики дала определение сотрудникам как «организованной банде», прокляла их по нескольку раз. В это время ребенок, как видно на кадрах с камеры, оказавшихся в распоряжении «Фонтанки», цеплялся за нее, но все зря.
«Фонтанка.ру»
В какой-то момент в сервис вызвали росгвардию и полицию, сообщив о наличии ножа у мужчины-клиента. Однако никакого холодного оружия у него не нашли.
И клиенты, и сотрудники сервиса написали в полицию заявления.
Как сообщили в ГУ МВД, по ним проводится проверка.