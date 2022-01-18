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Аэропорт Краснодара в эпицентре циклона: шесть рейсов отменены, два не долетели из Петербурга

Сложные метеоусловия сбили авиарасписание в Краснодаре 18 января. Аэропорт закрыт, рейсы переносят и отменяют, пассажирам, среди которых петербуржцы, ищут автобусы.

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«Из-за продолжающегося ливневого снегопада, необходимости постоянной расчистки взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и перрона аэропорт закрыт до 18:00», — сообщили «Фонтанке» в пресс-центре аэропорта Краснодара.

рейс FV 6315 Санкт-Петербург — Краснодар
рейс FV 6315 Санкт-Петербург — КраснодарФото: скриншот с сайта flightradar24
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Шесть рейсов отменены, на вылет задержан рейс в Сочи, на прилёт — из Москвы и Казани. Четыре самолёта перенаправили на запасной аэродром в Ростов-на-Дону, в том числе рейс «России» FV 6315 Петербург — Краснодар.

Ещё один борт из Петербурга — 5N 1585 Smartavia — покружил между Ростовом и Краснодаром и улетел в Анапу.

Фото: скриншот с сайта flightradar24
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Как уточнил руководитель по связям с общественностью аэропорта Краснодара Виталий Коренюгин, пассажиров улетевшего на запасной аэродром в Ростов FV 6315 доставят к месту назначения автобусами.

Кроме того, улетающих в Петербург рейсом Smartavia на автобусах довезут до Анапы и уже оттуда отправят в Пулково.

рейс FV 6315 Санкт-Петербург — Краснодар
рейс FV 6315 Санкт-Петербург — КраснодарФото: скриншот с сайта flightradar24
Фото: скриншот с сайта flightradar24

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