FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -1
76.04р86.86р
Кому жаловаться на гололёдКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Врачи в Петербурге рассказали про реальную смертность среди непривитых от COVID-19

19
Печать

Врачи больницы Святого Георгия в Петербурге рассказали про то, что ежедневно видят невакцинированных пациентов с тяжёлыми осложнениями COVID-19. В реанимации лежат в основном только такие.

«Как и во всем мире, в наших отделениях реанимации почти все пациенты невакцинированы. В сравнении с заболевшими, прошедшими полный цикл вакцинации от COVID-19, непривитые больные переносят инфекцию в десятки раз тяжелее и чаще нуждаются в инвазивной вентиляции легких. Смертность в группе невакцинированных пациентов в 20 (!) раз больше», — сообщили в больнице на своей странице во «ВКонтакте» 18 января.

Как отметили медики, за два года в Святого Георгия накоплен огромный опыт, изобретены и внедрены эффективные лекарственные препараты и методики лечения, но самым надежным способом предотвратить тяжелое течение болезни и летальный исход остается вакцинация.

«Вакцинация от COVID-19 — это единственный возможный способ остановить пандемию, способ спасти себя и родственников от тяжёлого течения заболевания и смерти. Сотрудники больницы Святого Георгия уже практически полным составом прошли ревакцинацию от COVID-19, так как в период пандемии вакцинироваться необходимо один раз в 6 месяцев», — отметили в медучреждении.

«Фонтанка» писала, что в Петербурге суточная заболеваемость COVID-19 два дня подряд держится выше 4 тысяч. Всего по стране насчитали 31 252 новых заболевших COVID-19.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Uber_33
Стройными рядами, в простынях, с набором гигиенических принадлежностей-ПРИВИВАТЬСЯ!!! Немедленно!!! И по домам.
265939387
Летом лежала в палате в травмотологии. Остальными пациентами в моей палате были четыре бабульки: кто руку сломал, кто ребра, одна с сотрясение мозга и одна с переломом шейки бедра. Все бабки были после прививки. Выводы делайте сами.
260602101
" Money, money, money
Must be funny
In the rich man's world
Money, money, money
Always sunny
In the rich man's world" ( группа "АББА " )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний