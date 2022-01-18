Врачи в Петербурге рассказали про реальную смертность среди непривитых от COVID-19

Врачи больницы Святого Георгия в Петербурге рассказали про то, что ежедневно видят невакцинированных пациентов с тяжёлыми осложнениями COVID-19. В реанимации лежат в основном только такие.
«Как и во всем мире, в наших отделениях реанимации почти все пациенты невакцинированы. В сравнении с заболевшими, прошедшими полный цикл вакцинации от COVID-19, непривитые больные переносят инфекцию в десятки раз тяжелее и чаще нуждаются в инвазивной вентиляции легких. Смертность в группе невакцинированных пациентов в 20 (!) раз больше», — сообщили в больнице на своей странице во «ВКонтакте» 18 января.
Как отметили медики, за два года в Святого Георгия накоплен огромный опыт, изобретены и внедрены эффективные лекарственные препараты и методики лечения, но самым надежным способом предотвратить тяжелое течение болезни и летальный исход остается вакцинация.
«Вакцинация от COVID-19 — это единственный возможный способ остановить пандемию, способ спасти себя и родственников от тяжёлого течения заболевания и смерти. Сотрудники больницы Святого Георгия уже практически полным составом прошли ревакцинацию от COVID-19, так как в период пандемии вакцинироваться необходимо один раз в 6 месяцев», — отметили в медучреждении.
«Фонтанка» писала, что в Петербурге суточная заболеваемость COVID-19 два дня подряд держится выше 4 тысяч. Всего по стране насчитали