«Испытываю максимальный дискомфорт». Певица Монеточка решила продать новую квартиру после публикации адреса в СМИ

Певица Елизавета Гырдымова, выступающая под творческим псевдонимом Монеточка, заявила, что продаст новую квартиру в Москве после того, как в одном из Telegram-каналов раскрыли ее расположение.



«Выкладывая фото, вы думаете, что ко мне никто не придет? Так вот, уже пришли. <…> Спасибо … [глупым] изданиям за то, что я уже не могу и не смогу спокойно жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее», — написала исполнительница в сториз в Instagram.



Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что Монеточка купила квартиру за 20 миллионов рублей в центре столицы. При этом СМИ назвали район и показали сам дом певицы. По словам исполнительницы, журналисты нашли ее квартиру, «караулили несколько часов возле двери, расспрашивая ТСЖ», и «спалили адрес» на аудиторию более миллиона.

