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«Испытываю максимальный дискомфорт». Певица Монеточка решила продать новую квартиру после публикации адреса в СМИ

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Певица Елизавета Гырдымова, выступающая под творческим псевдонимом Монеточка, заявила, что продаст новую квартиру в Москве после того, как в одном из Telegram-каналов раскрыли ее расположение.

«Выкладывая фото, вы думаете, что ко мне никто не придет? Так вот, уже пришли. <…> Спасибо … [глупым] изданиям за то, что я уже не могу и не смогу спокойно жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее», — написала исполнительница в сториз в Instagram.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что Монеточка купила квартиру за 20 миллионов рублей в центре столицы. При этом СМИ назвали район и показали сам дом певицы. По словам исполнительницы, журналисты нашли ее квартиру, «караулили несколько часов возле двери, расспрашивая ТСЖ», и «спалили адрес» на аудиторию более миллиона.

Напомним, в середине января Монеточка рассказала, что заразилась коронавирусом с «кучей неприятных симптомов».

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Комментарии (24)

VF812
Она, не раскрутившись толком, стада не актуальной. Банальный инфоповод.
AlBerkut
А, собственно, кто оно такое?
Ну если такого мнения о себе, может теперь хату за 200 лямов на продажу выставить, это же квартира САМОЙ, этой, как там её 😂😂
А адрес спалить да вообще не вопрос, даркнет, пробив, и через 15-30 минут всё, что известно государству о человеке на руках у любопытствующего😎
Ну либо всё имущество регистрировать на подставных лиц, явки, пароли, конспирация 😂
Petr0f
—А кто это?
—неуловимый Джо.
— никто поймать не может?
— никто нахрен и не ловит
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